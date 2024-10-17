親子遊優惠｜昂坪360纜車門票買一送一　2人同行每程只需$51【附詳情】

▲ KKday推出獨家「買一送一」快閃優惠，兩位來回程只需270元，平均每程不須70元。(KKday提供)

【昂平360/本地遊/KKday優惠】秋高氣爽，不少家庭選擇外出郊遊，不妨選擇乘坐昂平360纜車，欣賞大嶼山風光。KKday及Klook同時推出門票買一送一優惠，2人同行來回低至$203，平均每程$50.8，即睇優惠詳情！

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昂平360｜纜車門票買一送一

昂平360作為世界十大最佳纜車，KKday推出獨家「買一送一」標準車箱（來回）快閃優惠，二人同行只需$270，每位平均每程只需$67.5，在25分鐘的車程中，俯瞰大嶼山海、陸、空景致，並可到昂坪市集探索不同景點，包括全港首個以纜車為主題的纜車探知館、360動感影院、菩提許願樹以及為大嶼山最著名的旅遊點「天壇大佛」。

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昂平360｜纜車門票優惠詳情

【KKday 買一送一】標準車廂來回票

優惠價：$270/2位，人均$135，即平均每程$67.5/位（原價$540/2位）

預訂日期：10月17日18:00至10月23日23:59

適用日期：11月1日至2025年3月31日

適用時間：10:00 - 18:00

預訂網站：【KKday網站】

【Klook 買一送一】標準車廂來回票

優惠價：$203起/2位，人均$101.5，即平均每程$50.8/位（原價$406/2位）

預訂日期：2024年10月18日9PM起發售

適用日期：2024年10月18日至12月31日

預訂網站：【Klook網站】

地址：香港大嶼山東涌達東路11號

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