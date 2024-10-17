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50歲後容易出現「腦退化」 每日吃一物有效預防兼提升記憶力

特約

發布時間： 2024/10/17 17:00

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

隨着年齡的增長，很多人在踏入50歲後，會發現自己的認知能力開始下降，出現所謂的「腦退化」現象。腦退化並非一夕之間的變化，而是隨着時間的推移，逐漸加劇的問題，及早識別和採取行動至關重要。一齊來做個簡單的測試，藉此了解自己的腦部健康狀況！此外，每日吃2粒Return全新腦活再生配方，可以有效預防腦化，改善及提升記憶力。

甚麼是腦退化？早期訊號是甚麼？

人類大腦有超過1,000億個神經元，腦細胞在成年後會隨年齡增長而減少。腦退化症患者的腦細胞死亡速度比正常快，腦神經可塑性（neuroplasticity）下降並出現腦部萎縮，這會腦功能運作嚴重衰退。

根據研究，輕度認知功能退化（Mild Cognitive Impairment, MCI）是正常老化衰退至認知障礙症過渡的一個重要階段。很多人在日常生活中，可能只是抱怨自己「無記性」，但這種間歇性善忘，實際上可能是腦退化的早期訊號。根據美國阿茲海默症協會的統計，每年約有10%至15%的MCI患者會逐步衰退成「認知障礙症」，較一般人群的發病機會高出5至10倍。可見，輕度認知功能退化的人士具有較高的風險，應及早採取措施，以控制和減緩腦功能的退化。

輕度認知功能退化（Mild Cognitive Impairment, MCI）主要症狀包括多方面的能力衰退及影響情緒：

●   記憶力：經常忘記剛才想說的話，或無法記住幾分鐘前的事情。
●   集中力：難以專注，思緒容易分散。
●   表達力：詞不達意，無法清晰地表達自己的想法。
●   學習力：學習新事物變得困難。
●   情緒：情緒變得低落或暴躁，對家人的互動變少，漸漸對曾經喜愛的事物失去興趣。

這些情況猶如上網時突然斷線，有時可以重新連線，但有時卻會影響到日常生活，如社交、工作及情緒的穩定。雖然這些症狀尚未達到腦退化的程度，但若能找到改善的方法，無疑會為生活帶來更多的便利。

1分鐘腦退化測試

為了解自己是否存在腦退化的風險，可以進行以下的簡單測試。如果你在以下10個項目中出現4項或以上，就需要開始「補腦」了！

全新Return醫學級腦活再生配方 每日2粒助你活腦抗退化

針對腦退化的問題，市場上有很多保健品可以提供幫助，而Return推出的腦活再生配方絕對是不二之選。產品含有16大醫學級成分，更經臨床實證有效增加腦部血液循環及提升記憶力，做到5步活腦抗退化，幫助大家改善認知功能。

1.   除害︰專利山葵萃取物 + 薑黃素
●    清除及抑制腦部有害蛋白，減少腦神經細胞死亡
●    增強大腦活動和神經可塑性等神經功能
●    有效改善工作及情節記憶（改善年老人對故事、面孔和名字的記憶表現）

2.   修復︰山伏茸 + 銀杏葉 + 假馬齒莧 + 左旋肉鹼酒石酸鹽
●    提升BDNF營養因子水平及腦神經細胞「連結力」
●    容易通過血腦屏障，能促進神經生長因子的合成和分泌
●    促進大腦神經細胞生長，神經再次「連結」

3.   再生︰PQQ +α-硫辛酸
●    促進神經再生的作用，修復受損的神經系統
●    改善神經訊號傳遞，提升腦細胞能量 

4.   激活︰腦磷脂 + 卵磷脂
●    保護神經細胞膜，保持細胞活性
●    增加神經傳遞物「乙醯膽鹼」及傳遞速率
●    激活及修復神經細胞，使腦部更靈活

5.   保護︰甘氨酸 + 硒 + 維他命B5、B6、B12 + 葉酸
●    補充腦細胞必需營養素，協助神經傳導完整性
●    可以抗炎、抗氧化
●    改善失眠及睡眠質素

星級用家李司棋親證，服用1個月後，她的睡眠質素有明顯改善，記憶力也有所提升，肌肉及身體活動協調性亦大大改善，成個人充滿活力。調查顯示，96%用家表示睡眠質素有改善、96%用家改善腦退化症狀、93%用家提升生活自理能力，以及91%用家思想記憶變清晰。

星級用家李司棋。

Return腦活再生配方含有16大醫學級成分，經臨床實證有效增加腦部血液循環及提升記憶力，做到5步活腦抗退化，幫助大家改善認知功能。

買3送1限時優惠

想好似司棋姐咁精靈，就要及早試試Return腦活再生配方，現在更有限時驚喜優惠，由10月18日至10月31日於萬寧購買，即享買3送1優惠，平均每件僅需$374.3（原價為$899）。機會難逢，相約身邊的老友記一齊改善「腦健康」。

立即購買: https://bit.ly/4eX8TVa
了解更多:  https://www.return.com.hk/

1.   OT&P Healthcare. Dementia. https://www.otandp.com/zh-hk/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%B3%87%E8%A8%8A/%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%97%B4%E5%91%86%E7%97%87-%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E9%9A%9C%E7%A4%99%E7%97%87. Accessed on: 5 Aug, 2024.

（特約）

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