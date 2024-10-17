大學發展｜中大文研及文管學士合併成為「公共人文學文學士」　院方否認欠諮詢形容學生對合併感興奮

▲ （左起）中大文學院副教授鍾珮琦、梁學彬教授。（陳靜儀攝）

中文大學將於2025/26學年開辦3個新本科課程，當中「文化管理文學士」下學年將與「文化研究文學士」合併，組成新課程「公共人文學文學士」。中大指，課程結合文化研究的批判思考與文化管理的實踐知識，強調研究和理論的同時，重視文化實踐、知識轉移和公共參與。中大強調，一直就合併諮詢各級學生代表，本月初更舉辦大會（town hall meeting)，會見超過140名學生及校友，形容學生普遍對課程合併感到「exciting」。

中大文學院副教授梁學彬指，新課程融合兩個原有課程的優勢，強化對公眾的影響。公共人文學課程分兩範圍，包括文化研究及文化管理，當中文化研究涵蓋文化素養與實踐、性別文化與社會等；文化管理則涵蓋文化遺產管理及策展等。梁學彬提到，政府近年推動不同的文創產業，西九文化區、大館等，均與策展、文化遺產、創意工業等有關，加上社會趨勢強調人工智能（AI）及大數據等技術對藝術的影響，相信可鼓勵學生利用有關知識與創意產業上。

中大文學院副教授鍾珮琦表示，文化研究學系本身已有碩士課程，加上兩科不少學生均對彼此課程感興趣，認為合併可增加學習資源，形容為「1加1大於2」。她續指，新課程是在原有框架上，加上AI、大數據及社區參與等新元素，讓課程更具公共性，加強與社區的關係。

就業前景方面，公共人文學畢業生可投身藝術及文化行業，成為文化藝術及媒體工作者、策展人、博物館、畫廊的管理人員，及任職推動社區建設、文化保護及永續發展的機構。

早前有中大文化管理系學生在社交平台表示，作為受影響的學生，「成個決策過程完全冇諮詢過我哋」。梁學彬回應指，學系與2018及2023年分別邀請海外專家委員會評估合併建議，兩團隊均強烈支持有關決定，及後兩學科持續向學生、校友及業界人士諮詢，當中就學生進行4次公開諮詢。梁學彬續指，兩學系本月4日就合併舉辦大會，發電郵邀請所有學生，強調會上「冇聽過有任何一個學生有negative（的問題）」。

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