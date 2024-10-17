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周末好去處｜心聆良食週以美食籌款 支持餐飲業兼推廣精神健康

休閒消費

發布時間： 33 分鐘前

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《心聆良食週2024》活動 10 月 20 日舉行

本地精神健康慈善機構香港心聆（Mind HK）即日至10月20日舉行第三屆年度籌款活動《香港心聆 - 心聆良食週 2024》，邀請大眾相約聚餐，享受珍貴相聚時刻，藉此推廣社交連結與精神健康之間的重要連繫。

《心聆良食週2024》以「不如...食住傾？」為主題，香港心聆聯同本地超過50間餐廳、烘培店、酒吧及咖啡店等，一同透過美食為香港心聆籌款，以提高社會對精神健康的關注。

香港心聆行政總裁凌悅雯博士表示：「食物不僅為生存提供所需營養，更是我們整體健康的基石。這個別具意義的活動，將致力推動大眾了解食物與其精神健康的關連。」

作為「心聆良食週 2024」活動的一部分，將在Galabid平台舉辦首次無聲拍賣和獎券抽獎活動。獎品包括前奧運泳手江忞懿（Yvette Kong）的游泳工作坊、米芝蓮星級餐廳的餐飲券和酒店住宿套餐等。抽獎活動的詳情將於10月份在《心聆良食週2024》官方網站公佈！

另一個《心聆良食週2024》活動便是 10 月 20 日舉行的Pici Pasta Run 2024。邀請大眾加入賽事，盡情享受奔跑樂趣，同時為香港心聆籌款。

每位參加並完成賽事的人士除了可獲得Pici送出的禮品包之外，更可享用新鮮手工意粉盛宴慶祝！有興趣的人士可到此https://pici.hk/pasta-run/登記參加。
 

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