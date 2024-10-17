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中國籃球巨星｜前NBA球星易建聯疑嫖娼　事件疑點不斷網民化身金田一尋證據

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發布時間： 1 小時前

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前NBA籃球明星易建聯疑嫖娼。

曾效力與NBA的退役中國籃球巨星易建聯，在今日（10月17日）被網民指嫖娼，並將其裸照、身份證照及轉賬支付1500美元的聊天記錄上傳至社交平台，引起網民熱議。部分網民斥責易建聯，也有人認爲網絡流傳的圖片疑似P圖。

根據網絡圖片可見，一男子於酒店房間内全裸彎腰，以及一張易建聯的身份證照片，身份證信息與他本人的出生日期符合，還有一張聊天記錄稱他已轉賬支付1500美元。

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中國籃球巨星｜事件疑點多

部分網民認爲網絡流傳圖片的真實性存疑，並找尋原圖進行比對。裸體彎腰的圖片疑似與2023舉辦的「易建聯球衣退役儀式」鞠躬圖片高度相似。但有人反駁道，裸照不像是P的，「即使姿勢相同，面部光綫和地毯的影子也有問題」。

還有網民表示易建聯本人的身份證圖片是P的，原圖的身份證是另一張，透過識圖工具發下，這張身份證是尼日利亞推行的電子身份證模板，但該名男子是否存在，其身份證照片是否爲真實信息，目前仍無法得知。有人反問道「尼日利亞人用中式茶壺喝茶？」、「感覺外國人那張圖才是P的，混淆視聽」。

中國籃球巨星｜贊助商盡數撤下代言廣告

此爆料一出即登頂微博熱搜但又迅速被刪除，易建聯本人尚未作出回應。

雖然目前嫖娼事件仍存在疑點，官方亦未發出聲明，但易建聯代言的品牌廣告已盡數被撤下，各大相關品牌社交帳號已查無與其相關宣傳内容，包括誇克、中國人壽、東陽光蟲草等。

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