致命油壓床｜油壓床變「斷頭台」　2孩媽媽取物中床板突壓下夾頸窒息身亡

▲ 英國一名女子在家中拉起油壓床架取物時，因為床板突然向下壓而被夾頸窒息身亡。

【油壓床／床架故障／窒息／死亡】油壓床是方便收納物件的家具之一，使用時要留意其中潛藏風險。英國一名女子早前在家中拉起油壓床架取物時，因床板突然向下壓而導致她頸部受壓，待其女兒發現時已不幸窒息身亡。

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綜合《每日郵報》、《衛報》等媒體報道，事件發生於今年6月7日，39歲的Helen Davey在掀起床板取物時，床板突然壓下，結果導致她的頭部卡在床架與床板之間，頸部受壓。當她的19歲女兒Elizabeth Davey察覺有異，前往查看母親時，發現她已無生命跡象。附近居民向媒體透露，事發當日Elizabeth曾外出數小時，相信她是在歸家後發現母親意外身亡。

Elizabeth表示，她在上樓時看見母親的房門大開，探頭一看，結果發現對方仰面躺著，頭部卻埋在床下，

她的雙腿彎曲著，似乎想站起來。我放下手上所有東西，試著把床墊從她頭上抬起來。

然而因為床墊太重，Elizabeth只能將它抬起一點，並勉力用腳支撐住，將母親拉出來。她憶述，母親當時面色發青，且脖子上有明顯的凹痕。她曾嘗試為母親進行心肺復甦（CPR），但發現對方已經沒有呼吸，救護人員接報到場後亦無力回天，最終在現場宣布Helen Davey死亡，遺下女兒及11歲的兒子George。

油壓床意外｜床架故障導致意外

警察到場後，發現掀床的其中一支油壓棒出現故障，相信是導致床板落下的原因。當地高級驗屍官Jeremy Chipperfield周六（12日）於聽證會上表示，死者Helen在取物時，床架意外下降，導致她的脖子卡在床側板的上表面上；雖然她一度嘗試自行脫困，但因為床板太重，加上缺乏施力點，最後令她缺氧窒息而亡。對此Jeremy表示，已致函當局，警告油壓床故障潛在的危險會危及生命。

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油壓床意外｜同場加映：家居意外預防措施

隨著年紀增長，老人家的身體機能逐漸衰退，容易導致意外發生，結果可能令他們受傷、住院，甚至殘廢而失去自我照顧能力。本港消防處提供了一些長者常遇到的家居意外預防措施，及在意外發生後的簡易急救和求援方法。

10招預防家居意外：

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5大意外急救法：

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資料來源：《每日郵報》、《衛報》、香港消防處

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