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陸慶濤小學面試｜保良局陸慶濤小學首輪面試　校長公開貼士著重學生1項表現

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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陸慶濤小學周末首輪面試，校長透露著重學生1點表現。

【小一面試/升小面試/保良局陸慶濤小學】2025/26學年小一入學面試陸續進行，保良局陸慶濤小學將於本周六日（19及20日）舉行首輪面試，校長黃志揚曾受訪透露面試貼士，當中有集體遊戲，重點觀察學生1個表現。

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校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

陸慶濤小學面試｜面試分2輪 重視學生的參與度

保良局陸慶濤小學於2011/12學年，與區內的英文中學保良局羅氏基金中學結龍，所有小學畢業的學生均可以直升，是區內出名的一條龍學校。今年首輪面試將於10月19及20日進行，面試將設兩部分，學生會先參與集體遊戲，校方觀察他們之間的合作能力、相處態度、有否主動爭取等，黃校長表示，希望學生積極參與，並專注完成任務。

學生由踏入學校的一刻，已是面試的開始，老師會從中留意他們的舉動、言談，是否學校想要的學生。

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而第二部分，老師會跟學生單獨交談，透過看圖說故事評估學生的中、英語表達能力，此外，校方亦會出題考考學生的數理能力、對談技巧、生活解難能力等。

若申請人在體育、音樂、藝術、STEAM等方面有突出表現，可展示相關獎項或證書，有機會於多元智能項目加分，增加入讀的機會。最終的取錄結果將在2025年1月上旬公布。

保良局陸慶濤小學亦將於本周六日（19及20日）舉行首階段面試，校長黃志揚透露，面試著重觀測學生的合作性以及主動性（陳慧安攝）

陸慶濤小學面試｜學校實行「專科專教」 舉辦交流活動擴闊學生視野

保良局陸慶濤小學致力培養學生科學探究精神及獨立思考能力。早年將常識科分拆為綜合人文、科學和STEAM三大學科，實行「專科專教」，以英文教授STEAM及科學課程，也採用普通話教授中文，均衡發展學生雙語能力。學校過往亦舉辦多個交流活動，上年曾帶領學生到大灣區進行城市考察，亦安排小六學生到瑞典參與科研環境交流。

同場加映：常見小一面試題目2024 個人問答篇

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