施政報告2024｜劉鳴煒教的哥翻譯「我唔過海」　好學「Package劉」：每周7小時學阿拉伯語

▲ 「靚Package」劉鳴煒原來識阿拉伯語，響應了特首的呼籲。

【施政報告2024/劉鳴煒/靚Package】行政長官李家超日前發佈新一份施政報告，其中一內容建議的士車隊提供阿拉伯語資訊，希望藉以開拓中東及東盟旅客客源，令不少的士司機苦惱是否要學講阿拉伯語。

富商劉鑾雄兒子、華置（0127）非執董兼主席劉鳴煒，日前於IG限時動態轉載相關新聞，當中以英文留言，其大意是指「這就是我每周花上7小時學習阿拉伯語的原因」，當中劉鳴煒將的士司機的金句：「我唔過海」譯成阿拉伯語，劉生對的士司機認真貼心。

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劉鳴煒阿拉伯語｜富二化讀漢基國際學校

連阿拉伯語都識的劉鳴煒擁有高學歷，早年他就讀漢基國際學校（Chinese International School），為該校1998年的校友，另外，劉鳴煒持有英國倫敦大學之國王學院法律學士學位、倫敦經濟及政治科學學院法律碩士學位，以及國王學院法律哲學博士學位。

不少名人高官子女是漢基校友，包括大劉兩位女兒劉秀融和劉秀盈、李澤鉅子女、徐子淇子女等。

漢基國際學校位處北角寶馬山，學校推行普通話與英語教學，每年學費由$273,400至$327,100，中學提供IB課程，Year 7至11（相當於中一至中五）採用IB中學課程，Year 12至13則以大學預科課程（IBDP）教授。

▲ 漢基國際學校學費貴絕全港。（經濟日報圖片）

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