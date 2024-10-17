韓國旅遊｜盤點首爾5大超方便紅葉打卡位 地鐵站行5分鐘即到

▲ 景福宮是首爾紅葉打卡熱點之一。

入秋當然要追楓！深受港人熱愛的日本及韓國坐擁大量紅葉靚景名所，近日飛首爾機票最低價僅需一千多元，來個周末快閃之旅絕對諗得過。

去年10月中首爾紅葉季已開始，10月尾至11月中旬隨之步入最佳觀賞期。首爾市內賞楓景點多多，去聖水洞行街、到首爾塔或景福宮打卡，旁邊就是一片紅葉海，統統地鐵站一出行幾分鐘就到，超方便！

1／景福宮

相信大家對景福宮絕不陌生，除了穿韓服可免費入場，即日起至10月27日更特別舉行夜間開放活動，開放至晚上9時半！景福宮內種滿楓樹及銀杏樹，配上逾600年歷史建築及湖景，穿梭於紅葉海之中，別具風味。

景福宮入場門票可於現場或網上購買，10月逢周一、二不開放，入場前可先參閱官網資訊。

交通：乘地鐵至景福宮站，5號出口步行即達。

2／德壽宮石牆路

《孤單又燦爛的神-鬼怪》內，孔劉與李棟旭第一次見面的地方正是德壽宮。身為韓國5大古宮之一，入秋後石牆路兩旁都會被楓葉、銀杏包圍，形成一條金黃色的唯美小徑，配上充滿歷史文化氣息的建築和宮殿背景，打卡一流。

交通：乘地鐵至市廳站，3號出口步行即達。

3／南山公園

一入秋，首爾塔附近的南山公園就會化身為紅葉海，山上開遍紅葉、銀杏，一覽無遺的山景染上了橙紅色。從明洞沿步行道行上山，或坐南山纜車登山均可，沿途美景不絕。站在塔下拍照，首爾塔更會被一大片紅葉美景包圍，非常浪漫。建議黃昏時份登山，夜楓、首爾夜景一次過盡現眼前。

交通：乘地鐵至明洞站，於3號出口轉乘南山旅遊巴士至「南山首爾塔」下車；或從明洞站4號出口步行至南山扶手電梯，至纜車處登車。

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4／首爾林

要說年輕人近期最愛的潮牌集中地，非聖水洞莫屬。潮牌選物店林立，加上打卡Cafe齊全的聖水洞，花上一整天也逛不完。首爾林正正位於聖水洞旁邊，是隱世於鬧市中的都市綠洲，面積逾600萬呎，更內含5座主題園區！

入秋後整片園林都被染成金黃及橙紅色，滿地楓葉，可暫時遠離煩囂，散步吸收清新空氣，賞美景療癒身心。

交通：乘地鐵至首爾林站，3號出口步行即達。

5／梨花女子大學

若住在弘大，想近近地看紅葉的話，梨大一定是首選之一。坐地鐵不消3分鐘就到，一出地鐵站馬路兩旁已被銀杏攻佔。而梨大校門前、校園內都種滿楓樹和銀杏樹，打卡位處處。

最多人推介的必影位置是大講堂，樓梯兩旁一片橙黃，包圍着磚石學府建築。不過終究是校園，在不影響學生上課的情況下，其實地鐵站外的金黃色銀杏步道，學校正門已足夠讓大家拍到美照。打卡同時切記要以尊重、不打擾當地人生活為先。

交通：乘地鐵至梨大站，2或3號出口步行即達。

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