  • 28°C
香港時間：20241017日 (四) 18:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

韓國旅遊｜盤點首爾5大超方便紅葉打卡位 地鐵站行5分鐘即到

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

景福宮是首爾紅葉打卡熱點之一。

入秋當然要追楓！深受港人熱愛的日本及韓國坐擁大量紅葉靚景名所，近日飛首爾機票最低價僅需一千多元，來個周末快閃之旅絕對諗得過。

去年10月中首爾紅葉季已開始，10月尾至11月中旬隨之步入最佳觀賞期。首爾市內賞楓景點多多，去聖水洞行街、到首爾塔或景福宮打卡，旁邊就是一片紅葉海，統統地鐵站一出行幾分鐘就到，超方便！

  • 1／景福宮

相信大家對景福宮絕不陌生，除了穿韓服可免費入場，即日起至10月27日更特別舉行夜間開放活動，開放至晚上9時半！景福宮內種滿楓樹及銀杏樹，配上逾600年歷史建築及湖景，穿梭於紅葉海之中，別具風味。

景福宮入場門票可於現場或網上購買，10月逢周一、二不開放，入場前可先參閱官網資訊。

交通：乘地鐵至景福宮站，5號出口步行即達。

  • 2／德壽宮石牆路

《孤單又燦爛的神-鬼怪》內，孔劉與李棟旭第一次見面的地方正是德壽宮。身為韓國5大古宮之一，入秋後石牆路兩旁都會被楓葉、銀杏包圍，形成一條金黃色的唯美小徑，配上充滿歷史文化氣息的建築和宮殿背景，打卡一流。

交通：乘地鐵至市廳站，3號出口步行即達。

  • 3／南山公園

一入秋，首爾塔附近的南山公園就會化身為紅葉海，山上開遍紅葉、銀杏，一覽無遺的山景染上了橙紅色。從明洞沿步行道行上山，或坐南山纜車登山均可，沿途美景不絕。站在塔下拍照，首爾塔更會被一大片紅葉美景包圍，非常浪漫。建議黃昏時份登山，夜楓、首爾夜景一次過盡現眼前。

交通：乘地鐵至明洞站，於3號出口轉乘南山旅遊巴士至「南山首爾塔」下車；或從明洞站4號出口步行至南山扶手電梯，至纜車處登車。

點擊圖片放大
+4
+3
  • 4／首爾林

要說年輕人近期最愛的潮牌集中地，非聖水洞莫屬。潮牌選物店林立，加上打卡Cafe齊全的聖水洞，花上一整天也逛不完。首爾林正正位於聖水洞旁邊，是隱世於鬧市中的都市綠洲，面積逾600萬呎，更內含5座主題園區！

入秋後整片園林都被染成金黃及橙紅色，滿地楓葉，可暫時遠離煩囂，散步吸收清新空氣，賞美景療癒身心。

交通：乘地鐵至首爾林站，3號出口步行即達。

  • 5／梨花女子大學

若住在弘大，想近近地看紅葉的話，梨大一定是首選之一。坐地鐵不消3分鐘就到，一出地鐵站馬路兩旁已被銀杏攻佔。而梨大校門前、校園內都種滿楓樹和銀杏樹，打卡位處處。

最多人推介的必影位置是大講堂，樓梯兩旁一片橙黃，包圍着磚石學府建築。不過終究是校園，在不影響學生上課的情況下，其實地鐵站外的金黃色銀杏步道，學校正門已足夠讓大家拍到美照。打卡同時切記要以尊重、不打擾當地人生活為先。

交通：乘地鐵至梨大站，2或3號出口步行即達。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

日本旅遊｜首間Chiikawa麵包店10.29登陸表參道 超可愛造型包點+限定周邊
13:06 2024/10/16
日本旅遊｜首間Chiikawa麵包店10.29登陸表參道 超可愛造型包點+限定周邊
Netflix丨飲食格鬥騷《黑白大廚》爆紅 韓國女廚神任職香港川菜副主廚
13:55 2024/10/07
Netflix丨飲食格鬥騷《黑白大廚》爆紅 韓國女廚神任職香港川菜副主廚
韓國旅遊｜漢江限定5場燈光騷月底開催 過千無人機華麗表演免費睇【內附詳情】
15:55 2024/09/24
韓國旅遊｜漢江限定5場燈光騷月底開催 過千無人機華麗表演免費睇【內附詳情】

你可能感興趣

日本旅遊｜首間Chiikawa麵包店10.29登陸表參道 超可愛造型包點+限定周邊
13:06 2024/10/16
日本旅遊｜首間Chiikawa麵包店10.29登陸表參道 超可愛造型包點+限定周邊
Netflix丨飲食格鬥騷《黑白大廚》爆紅 韓國女廚神任職香港川菜副主廚
13:55 2024/10/07
Netflix丨飲食格鬥騷《黑白大廚》爆紅 韓國女廚神任職香港川菜副主廚
韓國旅遊｜漢江限定5場燈光騷月底開催 過千無人機華麗表演免費睇【內附詳情】
15:55 2024/09/24
韓國旅遊｜漢江限定5場燈光騷月底開催 過千無人機華麗表演免費睇【內附詳情】
旅遊資訊 首爾 紅葉 玩樂 旅遊行程 南韓

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
急症室最長等候時間（10月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月17日 時間12:05）
癌症殺手｜男子愛飲酒喝熱湯罹食道癌3期　醫生推薦吃1種蔬果術後5年不復發
癌症殺手｜男子愛飲酒喝熱湯罹食道癌3期　醫生推薦吃1種蔬果術後5年不復發
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單