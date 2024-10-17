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租屋賺錢｜女網紅零物業靠1招套利　持50個盤「租上租」月賺$140萬

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

女網紅零物業靠1招套利，持50個盤「租上租」月賺$140萬。

【租上租/套利/創業】年輕人創業招數層出不窮，本Mommy留意到有21歲女網紅名下沒有房產，她透過「Airbnb套利」手法，每月賺取高達140萬港元租金，更在社交平台上分享她的創業秘訣，並開設付費課程，吸引了大批網民追隨。

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長洲美食｜長洲人推介4大特色小店　歎盡生蠔/芝士蛋糕/陳皮咖啡/皇牌燉桃膠

創業秘訣｜Airbnb擁50樓盤「租上租」

綜合外媒報道，現年21歲的海莉（Hailie Anderson）在TikTok上發布影片，透露自己名下無任何房產，並透過「Airbnb套利」方式賺錢。她解釋，在Airbnb長期租了50套不同的房產，然後再以「租上租」方式把這些房子租給旅客、留學生等短期租客，並從中賺取價差。為了吸引租客，在重新租出單位前，她會先進行簡單粉飾，為單位「增值」。

在家上課｜挪威公司研發「機械人替身」　助請病假學童遙距上堂

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創業秘訣｜無樓卻每月賺140萬港元

兩年前，年僅19歲的海莉在奧斯汀（Austin）一棟住宅大廈中租了3個單位，開始了這項副業。當時她花了幾個星期悉心佈置了單位，又精心拍攝照片放上網，果然成功以更高價錢租出，賺了錢後資本大了，再向其他業主租下更多的單位，逐步擴展版圖，現時她在鹽湖城、納什維爾和奧斯汀和第共擁有近50個Airbnb房源，每月收到18萬美元（約140萬港元）的房租。

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創業秘訣｜公開成功秘訣

當然，140萬港元並非純利，扣除每月支付房東的大約10萬美元（約78萬港元）租金，她每月實收只大約8萬美元（約62萬港元），不過對一個年輕人來說，這已是一筆極之可觀的收入。同時，海莉還會在社交平台上提供相關建議，並推廣付費課程，教人如何像自己一樣開始這種收租模式，而她本人也是這樣受到其他人的啟發。

創業追夢｜輟學赴新西蘭讀藍帶追廚師夢　21歲小伙子成人氣私房菜主廚

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