租屋賺錢｜女網紅零物業靠1招套利　持50個盤「租上租」月賺$140萬

▲ 女網紅零物業靠1招套利，持50個盤「租上租」月賺$140萬。

【租上租/套利/創業】年輕人創業招數層出不窮，本Mommy留意到有21歲女網紅名下沒有房產，她透過「Airbnb套利」手法，每月賺取高達140萬港元租金，更在社交平台上分享她的創業秘訣，並開設付費課程，吸引了大批網民追隨。

最新影片︰

創業秘訣｜Airbnb擁50樓盤「租上租」

綜合外媒報道，現年21歲的海莉（Hailie Anderson）在TikTok上發布影片，透露自己名下無任何房產，並透過「Airbnb套利」方式賺錢。她解釋，在Airbnb長期租了50套不同的房產，然後再以「租上租」方式把這些房子租給旅客、留學生等短期租客，並從中賺取價差。為了吸引租客，在重新租出單位前，她會先進行簡單粉飾，為單位「增值」。

在家上課｜挪威公司研發「機械人替身」 助請病假學童遙距上堂

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

創業秘訣｜無樓卻每月賺140萬港元

兩年前，年僅19歲的海莉在奧斯汀（Austin）一棟住宅大廈中租了3個單位，開始了這項副業。當時她花了幾個星期悉心佈置了單位，又精心拍攝照片放上網，果然成功以更高價錢租出，賺了錢後資本大了，再向其他業主租下更多的單位，逐步擴展版圖，現時她在鹽湖城、納什維爾和奧斯汀和第共擁有近50個Airbnb房源，每月收到18萬美元（約140萬港元）的房租。

跟風創業｜跟隨同學好友裸辭豪言要創業 港男：我有點比下去的自卑感

創業秘訣｜公開成功秘訣

當然，140萬港元並非純利，扣除每月支付房東的大約10萬美元（約78萬港元）租金，她每月實收只大約8萬美元（約62萬港元），不過對一個年輕人來說，這已是一筆極之可觀的收入。同時，海莉還會在社交平台上提供相關建議，並推廣付費課程，教人如何像自己一樣開始這種收租模式，而她本人也是這樣受到其他人的啟發。

創業追夢｜輟學赴新西蘭讀藍帶追廚師夢 21歲小伙子成人氣私房菜主廚

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】