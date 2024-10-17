子宮頸癌｜34歲女星曝去年患子宮頸癌　結婚才3年已切子宮頸：想做媽媽

▲ 現年34歲的韓國女團Crayon Pop成員超娥，去年5月確診子宮頸癌。

【子宮頸癌／女團／韓團／Crayon Pop】現年34歲的韓國女團Crayon Pop成員超娥（原名許敏真），昨日（14日）在社交平台分享去年5月確診子宮頸癌，近期將接受第2次手術，但仍希望可懷孕生育，令一眾網民非常憂心。

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超娥昨日（14日）在IG發佈影片，表示從小都自豪身體健康，甚至曾戲言「願望是要經歷一場大病」，豈料在30多歲時，卻患上一場出乎意料的癌症，亦即是在去年5月發現長了一顆直徑3cm大小的腫瘤，屬第一期子宮頸癌，令她當下非常難過崩潰。

超娥表示，年輕時愛捱夜、壓力大，又愛吃垃圾食物，自言患癌雖然奪走了自己很多東西，但也給她帶來許多教訓及深刻的生活頓悟及見解，令自己活得比以前更有活力、更健康。

超娥亦感激老公的貼心照顧，才得以令她捱過治療期。她表示目前自己已切除子宮頸，未來將再接受「子宮頸環紮手術」，冀盼能如願懷孕生子，並坦言希望能「遇到一個漂亮的孩子」，目前她正努力維持健康生活方式，包括做運動及維持均衡飲食。

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子宮頸癌｜罹患子宮頸癌3大症狀&4招預防子宮頸癌

據醫管局，子宮頸癌（Cervical Cancer）是香港常見癌症，在婦女癌病中排名第10，每年有超過400名婦女患上此病。近年統計顯示子宮頸癌的發病年齡有年輕化的趨勢，由20歲至70歲的婦女均有可能患上此病。數據顯示，早期子宮頸癌的治癒率高達百分之90，不過，由於早期子宮頸癌可能毫無徵狀，所以有問題也不易察覺。

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