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校長專欄︱日籃球員克服身高界限奧運勇挫法國NBA球員　愛官校長：夢想與現實不是無法跨越

升學教育

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

校長鼓勵同學要堅定信念，勇往直前。

愛秩序灣官立小學】今屆法國巴黎奧運會圓滿結束，國家隊獲得40面金牌，為境外舉行的奧運上奪得最多金牌的一次，游泳健將潘展樂一鳴驚人，跳水和乒乓球的全紅嬋和孫穎莎都大受歡迎。香港運動員創出史上最佳成績，張家朗及江旻憓在劍擊項目各取一金﹐何詩蓓則在游泳項目獨取兩銅，羽毛球、乒乓球及跆拳道等運動項目都創出佳績。在眾多奧運運動員中，有一位雖然無緣獲得任何獎牌，其表現卻令全世界刮目相看，他就是日本籃球隊的河村勇輝。

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籃球是一項身高能占盡極大優勢的運動， NBA球員的平均身高大多數都是2米左右。巴黎奧運男子籃球B組賽事中，日本隊雖然以90比94惜敗擁有多名現役NBA球員的地主法國隊，但是身高1.72米的控衛河村勇輝憑著靈活戰術、外圍投射及堅韌意志，讓日本隊不落下風，甚至在第四節曾領先四分之多。他貢獻29分7籃板6助攻1抄截，投進了6個三分球。為甚麼他會這麼厲害呢？

河村勇輝受父親影響，對籃球情有獨鍾，小學二年級時，他開始參與地方賽事，四年級成為球隊先發。雖然他沒有過人的身體條件，但他的自律性驚人，風雨不改從小每天練射600球，甚至小六時提升至1000球。結果，他帶領球隊一舉拿下全國冠軍！大量訓練令他實力傲視同儕，高中生涯帶領球隊兩次取得全國冠軍，其後跳級至日本職業籃球聯賽成為歷史最年輕球員。之後他轉會成為全職球員。7年前，當時還只有16歲的河村勇輝豪言：「我要挑戰全世界。」以成為國家隊的控衛參加巴黎奧運會為目標。他做到了，而且表現如此出色。

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夢想是我們心中璀璨的星空，承載著我們對未來的憧憬。然而，夢想與現實之間總是有著遙不可及的距離。河村勇輝用努力和堅持去填補，用勇氣和決心去拉近這距離。

在追求夢想的道路上，我們會遇到各種困難和挑戰，這些考驗雖苦，卻是我們不斷成長的養份，讓我們更接近夢想。

學校開辦了超過一百項校隊、興趣班及體驗課，當中不乏專業教練，甚至是前港隊運動員、音樂家、漫畫家等等，正是希望幫助大家找到自己的強項，追求自己的夢想。

學校為大家創造了有利的條件只是一個好的開始，大家必須為自己的夢想付出很大很大的努力，堅持苦練，對自己有要求，才能一步一步實踐自己的夢想。

在追逐夢想的過程中，我們會發現生活中的點滴美好，這些都是現實給予我們的珍貴禮物。我們要感謝一直支持自己的父母、老師、教練和隊友們。夢想與現實的距離其實並不是無法跨越的。

無論夢想與現實的距離有多遠，我們都要堅定信念，勇往直前。只有不斷前行，我們才能讓夢想實現。今年，就讓我們懷著自己的夢想，腳踏實地，用行動去縮短夢想與現實的距離，創造屬於自己的精彩人生！共勉之。

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撰文 : 愛秩序灣官立小學 崔家祥校長

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