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正能量丨不被學歷所限捉緊進修機會 修讀資歷架構課程助職場轉型

升學教育

撰文： 陳家昌

發布時間： 1 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Terry和Cathy都在職業生涯上不斷挑戰自我。

認清人生方向從來都並不容易，但是只要願意持續進修、終生學習，總會找到屬於自己的舞台。

正如任職於電器店的劉政希（Terry）以及超級市場的張麗琼（Cathy），他們都在職業生涯上不斷挑戰自我，修讀屈臣氏集團提供的資歷架構課程後，豐富了零售管理知識與人生閱歷，在自己舞台上發光發亮。

Terry自小對零售業充滿熱情，最喜歡跟隨家人閒逛不同店舖超市。為深入了解零售業運作，碩士畢業後並沒有從事所修讀的人力資源管理，而是選擇成為見習店舖經理，協助處理店舖日常運作，並入讀公司提供的「零售管理高等文憑–電子及電器連鎖店（資歷架構第 4 級）」課程，隨後1年正式成為店舖經理。

Terry自小對零售業充滿熱情

敢於跳出框框的Terry，不被學歷所限，讓興趣化為工作的動力。他出眾的數據分析能力與強烈的學習熱情很快就被上司看見，用人唯才的公司於是將他調任至O+O（線下及線上）業務部門，為他提供發展零售業另一面向的機會。

在前線工作的短短3年中，Terry已深明零售業競爭激烈、變化速度快，瞭解到持續學習的重要性，於是積極報考公司的「零售管理專業文憑（資歷架構第 5 級）」課程，希望透過資深零售專家編撰的實用知識及與管理人員交流的機會，全面認識集團旗下不同業務的發展，以助個人職業發展。

修畢零售管理專業文憑、現為銷售營運服務部助理經理的Terry，負責協助公司制定 O+O 策略，與公司業務轉型共同發展。Terry指：「有賴公司提供全面的進修機會，很欣慰自己能為公司業務轉型發展作出貢獻，與公司共同成長。」

挑戰自我持續進修 

一直於超市任職收銀員的Cathy，雖然工作穩定，卻想挑戰自我，報讀公司提供的「零售店舖專才證書–超級市場連鎖店（資歷架構第 3 級）」課程。從中學習到多方面超市專業知識，讓她在成為超市收銀員的8年後，迎來新突破，成功晉升為收銀部主管。

Cathy所獲得的進修與晉升機會，讓她意識到持續學習的重要性，而公司有系統的培訓制度，更令她決心善用空閒時間來進修，開始參與各類培訓課程來突破自己，當中包括咖啡沖調、生酮飲食、韓式美容等，亦考獲健身教練資格，成為了一名舉重運動員。

Cathy意識到持續學習的重要性

為了積極裝備自己，及在上司的鼓勵下，Cathy報考公司為期6個月的「零售管理高等文憑 – 超級市場連鎖店（資歷架構第 4 級）」課程，成功修畢後獲升為乾貨部經理。公司向來重視員工事業發展，為了知人善任，當上司看到Cathy把課程中學習的管理知識融會貫通、應用實踐的能力及克服挑戰的積極態度，更於同年安排她升任為店舖經理，讓她發揮所長。

Cathy表示：「公司提供完善的資歷架構課程，除了讓我在職涯上獲得專業資格認可外，也成為了我持續進修的契機，令我意識到自我提升和進步的重要。」

擁有不同背景和學歷的Terry及Cathy，因為不甘安於現狀的積極態度，勇於挑戰自己，持續學習，在公司的支持下，透過屈臣氏集團零售學院的資歷架構課程，找到了屬於自己的人生方向，在專屬的舞台上綻放光芒。

「屈臣氏集團零售學院 2023-24資歷架構認可資歷頒授典禮」中，合共70位員工獲得嘉許，其中52 位獲頒授資歷架構第4 級資歷（相等於副學士級別），另有 18 位獲頒資歷架構第5級資歷（相等於學士學位），為躋身零售業界管理層作好準備。
 

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