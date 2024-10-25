身體檢查津貼｜政府身體檢查14大津貼一覽　免費睇中醫／牙科／乳癌篩查【附申請資格+方法】

▲ 政府每年都有不少身體檢查及疫苗接種相關津貼。

【身體檢查／政府津貼／免費中醫／牙科檢查】政府每年都有不少身體檢查及疫苗接種相關津貼，TOPick為大家整理出14項政府資助身體檢查項目，當中包括牙科服務、中醫門診服務、乳癌篩查等，供有興趣人士參考。

最新影片：

身體檢查津貼｜1. 醫療券

只要年滿65歲，並持有有效香港身份證或入境事務處發出的《豁免登記證明書》，即符合領取及使用醫療券的資格，可支付私營基層醫療服務的費用。醫療券金額為每年$2,000，最多可累積$8,000，以電子方式透過「醫健通」發放。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

配偶共用醫療券

政府目前容許2名合資格及有配偶關係的長者，在雙方同意下連結其醫療券戶口程序，並共用對方的醫療券。當雙方戶口連結後，其中一方的醫療券戶口餘額耗盡時，即可以使用配偶戶口內的醫療券餘額。

為更便利長者使用醫療券，長者醫療券計劃現引入電子同意書以取代以往的紙本同意書，當長者使用本人或配偶的醫療券戶口以支付醫療服務後，系統便會以電話短訊即時通知使用者或指定的家人／照顧者。更多詳情可參考醫療券網址。

身體檢查津貼｜2. 醫療費用減免

醫管局設有醫療費用減免機制，為有需要的病人提供援助，有經濟困難而未能負擔公營醫療服務費用人士，可申請醫療費用減免。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

服務對象

社會福利署的綜合社會保障援助受助人

長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍持有人

75歲或以上長者生活津貼（包括廣東計劃及福建計劃）受惠人

以上3類人士只需在每次登記求診時通知醫院／診所職員乃「符合醫療費用豁免資格人士」，並出示身份證明文件，職員透過聯機查詢系統確認資格後，即可獲豁免公營醫療服務的收費。

此外，低收入人士、長期病患者及貧困年長病人如因經濟困難未能負擔醫療服務收費，可向各公立醫院和診所的醫務社會服務部、社署綜合家庭服務中心、保護家庭及兒童服務課或其他指定服務單位申請減免繳費，醫務社工將根據以下標準，評估其資格：

病人的每月家庭入息，不超過每月入息中位數的75%

病人的家庭資產值低於適用於其家庭人數的指定上限

病人的臨床情況

病人是否殘疾人士、需供養子女的單親家長，或其他弱勢社群人士

可按此了解更多詳情。

身體檢查津貼｜3. 地區康健中心

地區康健中心屬於公私合營，主要為市民提供基層醫療服務，政府會為地區康健中心的醫務服務提供津貼。每區的地區康健中心由一間主中心及數間附屬中心組成，團隊包括護士、物理治療師、職業治療師、營養師、藥劑師及社工等。

服務對象

只要持有根據《人事登記規例》（香港法例第177章）所簽發香港身份證或《豁免登記證明書》的人士，或為香港居民的11歲以下兒童，以及同意加入「電子健康紀錄互通系統」的人士都可以登記成為地區康健中心會員，享用地區康健中心的服務。市民可經所屬地區康健中心登記服務，或透過其他服務單位轉介。

服務範圍

地區康健中心的服務涵蓋4大範圍，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理，以及社區復康服務，詳細服務內容如下：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

健康推廣

健康飲食

運動課程

體重管理

防跌課程/訓練

戒煙輔導

戒酒

睡眠衞生

心理健康

健康評估

健康風險評估

糖尿病/高血壓的篩查

慢性疾病管理

糖尿病

高血壓

肌肉骨骼問題（腰背痛或退化性膝關節痛症）

社區復康服務

髖骨折

急性心肌梗塞後期

中風

服務收費

醫務諮詢可獲$250津貼，差額由服務使用者繳付。至於其他醫療服務，包括物理治療、職業治療、營養學服務、視光學評估、言語治療、足病診療及醫學化驗服務，病人的自付費用上限為港幣$150。由醫院管理局轉介參加社區復康計劃的人士，每節服務收費定於$100，中醫治療收費則為港幣$150。

更多詳情可參考地區康健中心網址。

身體檢查津貼｜4. 慢性疾病共同治理先導計劃

慢性疾病共同治理先導計劃為市民提供便捷的糖尿病及高血壓篩查服務，並度身訂造健康管理方案，控制慢性疾病風險因素。合資格人士在政府資助下可自行挑選家庭醫生為他們進行篩查，並在診斷出有血糖偏高、患上糖尿病或高血壓後，由該醫生繼續為其診治和按臨床診斷處方藥物作長期跟進。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

參加資格

45歲或以上香港居民

沒有已被確診患有糖尿病或高血壓

已登記加入「電子健康紀錄互通系統」，並成為地區康健中心／站的會員

合資格市民可到政府任何一間地區康健中心／地區康健站登記，職員會向計劃參加者提供參加計劃的家庭醫生名單，讓其根據意願選擇家庭醫生；市民亦可以直接在有提供參加者登記服務的家庭醫生診所登記參加計劃，並與該家庭醫生進行配對。

服務收費

計劃以共付形式運作，參加者在篩查階段需支付$120，政府會就相關費用提供一次性$196的資助；當進入治療階段，政府會在每次診症提供$166的定額資助，參加者須支付的金額則由醫生自行釐定，政府建議的共付額為每次$150。血糖偏高人士每年最多可享4次資助診症，而已患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多6次資助診症。

更多計劃詳情可參考醫務衞生局網站。

身體檢查津貼｜5. 大腸癌篩查計劃

政府「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲及沒有症狀的香港居民在私營界別接受篩查服務，預防大腸癌。

接受篩查的人士會首先進行大便隱血測試，檢驗是否有肉眼都見不到的微量血液。若有，會安排接受大腸鏡檢查及切除有可能出現的大腸瘜肉，避免其演變成癌症。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

參加資格

1948至1974年出生的香港居民可參加計劃。

參加計劃人士必須符合下列資格：

年滿50至75歲

持香港身份證#或豁免登記證明書

已加入電子健康紀錄互通系統

但不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士

資助金額

每次診症可獲政府資助280元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後由基層醫療醫生提供第2次診症。如果在計劃下進行「大腸鏡檢查基本服務」期間有切除瘜肉，政府的資助金額為$8,500；若沒有發現或切除任何瘜肉，資助金額則為$7,800。

此外，大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於$1,000的額外費用，當中約97%的診症地點不需收取額外費用。參與計劃的大腸鏡醫生超過240名，在約770個診症地點提供大腸鏡檢查，當中超過70%的診症地點不會就大腸鏡檢查或若需切除瘜肉收取額外費用。

按此查看更多計劃詳情。

身體檢查津貼｜6. 子宮頸普查計劃

母嬰健康院為25至64歲，並曾有性行為的婦女提供子宮頸檢查服務。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

服務收費

香港居民可於衞生署轄下母嬰健康院預約子宮頸篩查服務，合資格人士每次收取$100，非符合資格人費用則為每次$205。預約服務及資訊熱線：3166 6631

預約前準備

請預備身份證/ 有效旅行證件及香港電話號碼。

記錄上次來經的日子，由於行經期間不宜進行是項檢驗，請預約在預計不會來經的日子。

45歲或以上的婦女，請預約在來經第12天之後的日子。

避免於檢查前兩天使用陰道栓劑、灌洗陰道或進行性行為。

更多詳情可參考衞生署子宮頸普查計劃網站。

身體檢查津貼｜7. 衞生署婦女健康檢查

衛生署為64歲或以下的女性提供婦女健康服務，合資格市民每年只需支付$310，便能面見醫護作詳細病歷查詢和健康風險評估，例如高血壓、糖尿病、高膽固醇、大腸癌、子宮頸癌及乳癌等。如有需要，醫護人員會安排專科轉介。

服務收費

符合資格人士每年收費$310，非合資格人士每年收費則為$850。政府亦建議，年齡介乎44至69歲而有某些組合的個人化乳癌風險因素的婦女，應考慮每兩年接受一次乳房X光造影篩查。已參加「婦女健康服務」的婦女，可以每次$255的價格進行乳房X光造影檢查。

此外，婦女亦可透過由香港大學所開發的乳癌風險評估工具，先行了解個人風險以便與醫生一起就乳癌預防及篩查作出知情的決定。更多詳情可參考衞生署網站。

身體檢查津貼｜8. 長者醫療券獎賞先導計劃

長者醫療券獎賞先導計劃為期三年，至2026年12月31日為止。

獎賞發放機制

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

合資格長者在同一年度累計使用至少1,000元醫療券於特定基層醫療服務，醫健通（資助）系統即會自動發放500元獎賞至其醫療券戶口，作預防疾病和管理健康之用。長者每年度最多可獲取獎賞一次，即在「獎賞先導計劃」期間最多可獲取1,500元獎賞。有興趣市民可查看醫療券網站了解更多詳情。

身體檢查津貼｜9. 長者牙科服務資助

關愛基金「長者牙科服務資助」項目為有需要和合資格的長者提供鑲配假牙、口腔檢查、洗牙、脫牙、補牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠和根管治療（杜牙根）等牙科服務。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

受惠資格

正接受社會福利署資助的「綜合家居照顧服務」或「改善家居及社區照顧服務」，並繳付第一級別或第二級別收費的 60 歲或以上的服務使用者，而又並非綜合社會保障援助受助人（注意：符合此項資格的申請人必須透過參與項目的綜合家居照顧服務隊／改善家居及社區照顧服務隊甄別及轉介申請本項目）；或於最近連續三個月正領取「長者生活津貼」的 65 歲或以上的受惠人（注意：符合此項資格的申請人必須透過參與項目的長者中心／社區中心／直接接受申請的牙科診所甄別及轉介申請本項目）

從未受惠於關愛基金「長者牙科服務資助」項目 (包括未曾透過參與項目的綜合家居照顧服務隊、改善家居及社區照顧服務隊、家務助理隊、長者中心、社區中心、直接接受申請的牙科診所等轉介申請本項目)；或75 歲或以上於五年前或更早之前在項目下曾接受牙科服務的長者 (只適用於第二次服務的申請人)

從未受惠於衞生署的「長者牙科外展服務計劃」

已失去全部或部分牙齒或患有牙疾，而在日常進食或咀嚼食物時遇到困難，並願意接受本資助項目的牙科服務資助及診療；及

獲參與項目的非政府機構及牙醫，根據香港牙醫學會制訂的指引，評估為需要並適合接受鑲活動假牙及其他與鑲活動假牙有關的牙科服務。

申請方法

正領取長者生活津貼的合資格長者須親身前往參與計劃的地區服務單位申請。辦理申請時須出示香港身分證正本、最近連續3個月領取長者生活津貼紀錄（如銀行存摺、月結單）及住址證明。至於正使用家居照顧服務的合資格長者，就要聯絡服務隊申請。按此了解更多計劃詳情。

身體檢查津貼｜10. 衞生署長者健康服務

衞生署在全港設有18間長者健康中心，凡年滿65歲或以上的長者均可申請成為會員；不過由於申請服務的長者眾多，所以新申請人士一般需輪候一段頗長的時間才能成為會員。由2023年12月18日起，長者健康中心只會於每周指定日子，提供診症服務（只限會員）以及疫苗接種服務。

服務收費

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

符合資格人士的收費：

每名在長者健康中心登記接受健康檢查（不包括乳房 X 光造影檢查）及促進健康服務的人士須繳付的年費：110元

每次接受乳房 X 光造影檢查：225元

每次接受治療：50元

每次接受注射及敷藥：19元

非符合資格人士的收費：

每名在長者健康中心登記接受健康檢查（不包括乳房 X 光造影檢查）及促進健康服務的人士須繳付的年費：770元

每次接受乳房 X 光造影檢查：510元

每次接受治療：335元

每次接受注射及敷藥：100元

更多服務詳情可參考衞生署長者健康服務網頁。

身體檢查津貼｜11. 衞生署學生健康服務

衞生署學生健康服務為小一至小六及中一至中三的學生提供周年健康檢查，學生可於每年9月透過就讀學校辦理參加手續，合資格學童費用全免。

服務範圍

學生健康服務的檢查項目包括身體檢查，與生長、營養、血壓、視力、聽覺、脊柱、心理健康及行為等有關的檢查；個別健康輔導及健康教育。 學生經檢查後如發現有健康問題，會被轉介至健康評估中心或專科診所接受詳細評估及跟進。

合資格人士

服務對象包括所有就讀日校的小學及中學學生，合資格學生可免費參加服務，非合資格的學生則需要繳交$615的年費。凡持有以下其中一種有效身份證明文件，均屬符合資格人士：

1. 香港永久性居民身份證 / 香港身份證（須待查核）

2. 香港出生證明書，其上顯示香港特別行政區永久性居民的身份為“確定”

3. 香港出生證明書，其上顯示香港特別行政區永久性居民的身份為“未確定”，但其香港特別行政區逗留許可證顯示︰

a) 已獲准在香港無條件限制逗留

b) 持證人已獲批准逗留至（日期），但持證人必須並非訪客及沒有逾期留港

香港特別行政區護照

香港特別行政區回港證

4. 具有在香港逗留有效簽證的香港特別行政區簽證身份書

5. 由入境事務處發出具有下列其中一種標籤 / 蓋印的旅行證件：

a) “有香港入境權”

b) “持證人獲准無條件入境”

c) “以往規定的逗留條件現告撤銷”

d) “證實有資格領取香港永久性居民身份證”

e) “香港特別行政區居留權證明書”

f) “無條件限制居留”（須待查核）

g) “獲准逗留至（日期）” / “獲准逗留期限延至（日期）”，但持證人必須並非訪客及沒有逾期留港（須待查核）

6. 豁免登記證明書

7. 領事團身份證

按此查看更多服務詳情。

身體檢查津貼｜12. 學童牙科保健

衞生署為全港小學生提供每年一度的基本牙齒及口腔健康護理，學童會被派往學校附近的學童牙科診所接受服務。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

服務範圍

牙科保健服務由合資格的牙科治療師或實習牙科治療師在牙科醫生的督導下提供，服務範圍包括：

口腔護理指導

口腔檢查

預防性的牙科治療

基本的牙科治療

急症服務（特定時間）

此外，牙科醫生會視乎個別學童的需要而提供較複雜的牙科治療。

參加方法及收費

由2005年起，衞生署轄下之「學生健康服務」及「學童牙科保健服務」已採用合併參加表格，若學童就讀的學校已參加牙科保健服務，學校會於開學期間派發參加表格。家長只須填妥表格，並連同$36交回學校，便可讓學童由本年11月至明年10月享有服務。若學童就讀的學校沒有參加牙科保健服務，家長可致電自選的學童牙科診所查詢，辦理報名手續。

更多詳情可參考衞生署學童牙科保健服務網站。

身體檢查津貼｜13. 香港兒童免疫接種計劃

母嬰健康院為初生至5歲的嬰幼兒提供免疫接種服務，醫護人員亦會為新生嬰兒進行身體檢查，定期監察兒童的生長指標，並在特定年齡為兒童進行正規的聽力及視力普查測試。而小學學童則由衞生署轄下的學童免疫注射小組到學校提供接種服務。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

服務收費

對於符合資格人士，母嬰健康院提供的所有兒童健康服務皆為免費。

符合資格人士定義

持有根據《人士登記條例》（第177章）所簽發香港身分證的人士

身為香港居民的11歲以下兒童

衞生署署長認可的其他人士

按此了解更多免疫接種計劃詳情。

身體檢查津貼｜14. 政府資助中醫服務

政府資助中醫門診服務在18間中醫診所暨教研中心於地區層面提供政府資助門診服務，合資格人士可獲得中醫內科、針灸、骨傷或推拿的資助服務。每次診症收費為$120，領取綜援或長者生活津貼的人士將獲豁免收費，另需留意醫療券或折扣均不適用於政府資助中醫服務。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

服務對象

持有根據《人事登記條例》（第177章）所簽發香港身份證的人士

已獲入境或逗留准許而獲簽發香港身分證人士

身為香港居民的11歲以下兒童。

上述類別以外的人士將被定義為「非符合資格人士」

服務範圍

中醫內科（包括診金及按臨床需要包不多於五劑中藥）

針灸

骨傷/推拿（於指定診所）

中醫門診預約方法及詳情可參考網頁。

更多相關報道：

醫療津貼︱政府12大醫療津貼體檢項目 免費睇牙+資助驗血壓+篩查癌症【附申請+費用詳情】

【牙科津貼】全港6大牙科津貼項目一覽 洗牙+補牙+檢查合資格可全部免費

流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃 政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5