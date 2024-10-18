小紅書丨男子發文呻銅鑼灣食飯貴　呼籲返深圳食被網民咁應

▲ 男子發文呻銅鑼灣食飯貴，埋怨香港物價，呼籲返深圳食。

本港高昂的租金和人力成本，形成食肆收費較高。一男子在小紅書上傳收據，稱與親友共2人於銅鑼灣中菜館用膳，連同服務費共計$1650，感慨道「香港物價，還是過深圳吃吧」。

不過有網民回應小紅書男表示：「九唔搭八！香港每间餐廳有價錢牌！最討厭吃完說貴」。

十一黃金周｜小紅書網民國慶假到尖沙咀餐廳用膳 發文嫌白飯貴：是不是搞錯了

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小紅書男｜8款餸合計$1650

據小紅書男上傳的收據可見，餐廳是位於銅鑼灣的一家中菜舘，因茶水費收取兩人份，男子大概率與一名親友用膳。

男子點了欖角陳皮班塊、川北陳皮水鴨燉湯、宮廷鮑魚釀如歌、香煎蓮藕餅、濃湯鮮茄淮山蔬苗、招牌黑豚肉炒飯、陳皮紅豆沙，其中不乏出現名貴菜式，加以服務費總數$1650。

小紅書男｜男子嫌貴網民齊反駁

該男子嫌食肆價格貴，但網民持相反意見，認爲「貴，你又点来吃？炫富吧」、「根本已知道價錢，吃完嫌貴，還要上傳菜單干嘛？」，直呼「討厭這樣的帖子」。

另有人評論道「食就識食，埋單又嫌贵，返大陸食啦」，小紅書回應反駁：「大陸都好貴 我返屋企煮面算啦」，不過此卻與他之前所言自相矛盾。

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