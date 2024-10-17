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胰臟癌｜50歲以上血糖升高恐患胰臟癌　醫生警示：2種體徵速求醫

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

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醫生分享早期胰臟癌2大警號。

【胰臟癌症狀／胰臟癌自測】胰臟癌又有「癌王」之稱，由於早期症狀難發現，確診往往已屬中晚期，因此高危人士要倍加關注身體情形。台灣家醫科醫師魏士航就指出，胰臟癌雖未有有效預防方式，但可以透過2大身體警訊——血糖升高、體重減輕，來留意是否屬早期胰臟癌徵兆。他並特別提醒，50歲以上才確診糖尿病的人士，應關注患上胰臟癌的風險。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜40歲女經期絮亂誤當更年期竟揭患癌 中醫拆解季經成因+2大調經茶飲

魏士航在YouTube影片中分享，對於一些50歲以上才診斷出糖尿病的人士，要尤其關心胰臟癌風險，其中兩大早期重要警號，分別是血糖異常升高與體重減輕。他並表示，若能及早發現胰臟癌，仍有7到8成的患者能接受手術治療，因此呼籲高風險人士應進行定期檢查，及早診斷，從而提高治療成功率。

他亦特別提醒3類人士屬高風險族群，第一是有遺傳性胰臟發炎者；第二是家族有胰臟病史者；第三是50歲以上初次診斷糖尿病的患者。若這些人士出現症狀，並有體重減輕情形，就應及早就醫檢查。

胰臟癌｜3大主要症狀

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胰臟癌｜8大高危族群

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