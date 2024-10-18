癌症殺手︱28歲女罹罕見「小腸癌」全球僅3% 　熬過25次電療對抗死神：我想活下去

▲ 28歲女罹罕見「小腸癌」全球僅3% ！熬過25次電療對抗死神：我想活下去。

【癌症／罕見癌／小腸癌／抗癌／癌症症狀】突然陸續出現身體不適，要小心是罹癌症狀！台灣一名女子在將要滿28歲生日之際，竟確診全球僅3%的罕見癌症。雖難以接受罹癌事實，但事主仍堅强抗癌，勇敢地熬過第一階段的治療；而支撐她的只有一信念：「我想活下去」。

最新影片：

事主在社交平台Dcard發文分享抗癌過程，表示近半年來發現自己陸續出現缺鐵性貧血、肝臟發炎、胃食道逆流等症狀，但因一直有做照胃鏡、大腸鏡檢查，且都顯示健康狀態，便以為只是腸胃敏感、食不定時造成的不適。直至今年5月27日、事主即將滿28歲生日的前一天，她因左下腹痛前往診所檢查，結果超聲波竟照到她的肝臟有8cm陰影。醫生急忙將她轉院做進一步檢查，電腦斷層顯示，事主的小腸和肝臟都有不小的腫瘤。

癌症殺手︱罹罕見「小腸癌」全球僅3%

在發現腫瘤後，事主立即被安排做小腸鏡手術，幾個星期後，切片報告確診為「小腸惡性腫瘤、轉移肝臟、第四期」。醫生告知，小腸癌在全世界只有3%，因為數據太少，所以沒有任何藥廠針對小腸癌製造抗癌藥物。

面對突如其來的惡疾，事主坦言在一瞬間感到生氣又無力：

好像被宣判了死刑又帶著好多不甘心，腦袋裡只有滿滿的「為什麼是我？」。可是理智都會一秒把我拉回現實——我還那麼年輕，我想活下去。

癌症殺手︱心懷感恩勇敢抗癌 熬過地獄般治療

儘管罹癌事實難以接受，但事主為了「活下去」，很快便堅定信念接受治療。從7月中旬開始，事主裝上人工血管，開始化療及標靶治療，每兩週住院一次，每次留院三日兩夜，期間要接受完整的48小時藥物注射。

▲ 事主勇敢接受電療、化療及標靶治療，每次入院都要接受完整的48小時藥物注射。（圖源：Dcard）

事主回憶每次打藥畫面，看著護士要穿上防護服核對藥物、再看著藥物順著機器有規律地打進體內，過程之痛苦常人難以想象。但事主卻樂觀看待，每次入院都會告訴自己是去「放假休息」，更自覺「好幸運」：

我在想老天爺也在給我機會吧！我有全心愛護我的哥哥們，還有一個不離不棄的男友，當我夜深看見快要落光的頭髮突然大哭時，會抱著我說一切會好起來…… 每一次我都在感謝老天爺，謝謝沒有讓我副作用太明顯、吃不下飯，謝謝我只是外觀暫時性因藥物變醜…… 有好多好多的謝謝，想跟陪我經歷這一切的所有人事物表達。

而在此期間，事主已熬過了25次電療；她至今已治療4個月，即將迎來第一階段的治療結尾。事主坦言，自己在生病之前，自認為是一個很健康的人：喜歡運動、也愛打扮、心靈富足、生活無憂。但從這次抗癌經驗中，她學到了何為真正的身心放鬆、看淡事物：

生病之後我才發現，順心隨心，學會和壓力共存，才能讓我得到最好的靜養。

癌症殺手︱向「生日禮物」許願：期待日後能重生

事主最後表示，在生日前一日罹癌，是她人生中最難忘的生日禮物；儘管自己常笑說人生「吃飽睡好足矣」，但如此簡單的願望在這一瞬間也變得難以實現。但她仍悄悄許願，期待自己日後重生：

這份貴重的禮物，我收下了。希望腫瘤乖乖縮小，小到可以順利開刀切除。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

癌症殺手｜小腸癌6大症狀

台灣大千綜合醫院外科主任馮啟彥曾表示，一般腸胃道癌症中最常見的是大腸癌，其次是胃癌及食道癌，而小腸癌的病例僅佔1%。

他進一步說明，小腸包含十二指腸、空腸與迴腸等部位，長度達3至4米，癌症初期較難被察覺，甚至使用一般胃鏡及大腸鏡亦難以診斷出來，因此容易延誤病情；而當病人出現以下6大明顯症狀時，則多數已經是晚期。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

癌症殺手｜小腸癌6大高危因素

馮啟彥指出，目前小腸癌發生原因不明，但可能造成的高危因素有很多，其中包括以下6項：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

癌症殺手｜同場加映：腸胃科醫生6大不吃食物名單

外國6名腸胃科醫生及權威，盤點6種食物絕對不吃或甚少食用，以維持腸道健康，其中1種容易讓大部分人跌入「健康陷阱」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

塔夫茨醫學中心的胃腸病學家Dr. Harmony Allison表示，蛋白能量棒是高度加工的食品，在製作過程中加入大量不知名添加劑，易導致胃脹氣。她建議以牛奶、花生醬、堅果或南瓜籽等食物替代蛋白棒，亦可攝取同等分量的蛋白質。

癌症殺手｜同場加映：12種高纖食物預防大腸癌

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

相關文章：

直腸癌｜「前10億新抱」患4期直腸癌揭脷苔1現象早有先兆 中醫：3種舌象應速求醫

大腸癌｜女子手掌變黃驚揭非肝病竟患3期大腸癌 醫生警告2類人貧血要留神

大便睇健康｜醫生警告4種大便顏色要小心 這種顏色有罹癌風險【附3招觀察大便】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5