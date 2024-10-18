  • 30°C
香港時間：20241018日 (五) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手︱28歲女罹罕見「小腸癌」全球僅3% 　熬過25次電療對抗死神：我想活下去

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

28歲女罹罕見「小腸癌」全球僅3% ！熬過25次電療對抗死神：我想活下去。

【癌症／罕見癌／小腸癌／抗癌／癌症症狀】突然陸續出現身體不適，要小心是罹癌症狀！台灣一名女子在將要滿28歲生日之際，竟確診全球僅3%的罕見癌症。雖難以接受罹癌事實，但事主仍堅强抗癌，勇敢地熬過第一階段的治療；而支撐她的只有一信念：「我想活下去」。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜40歲女經期絮亂誤當更年期竟揭患癌 中醫拆解季經成因+2大調經茶飲

事主在社交平台Dcard發文分享抗癌過程，表示近半年來發現自己陸續出現缺鐵性貧血、肝臟發炎、胃食道逆流等症狀，但因一直有做照胃鏡、大腸鏡檢查，且都顯示健康狀態，便以為只是腸胃敏感、食不定時造成的不適。直至今年5月27日、事主即將滿28歲生日的前一天，她因左下腹痛前往診所檢查，結果超聲波竟照到她的肝臟有8cm陰影。醫生急忙將她轉院做進一步檢查，電腦斷層顯示，事主的小腸和肝臟都有不小的腫瘤。

癌症殺手︱罹罕見「小腸癌」全球僅3%

在發現腫瘤後，事主立即被安排做小腸鏡手術，幾個星期後，切片報告確診為「小腸惡性腫瘤、轉移肝臟、第四期」。醫生告知，小腸癌在全世界只有3%，因為數據太少，所以沒有任何藥廠針對小腸癌製造抗癌藥物。

面對突如其來的惡疾，事主坦言在一瞬間感到生氣又無力：

好像被宣判了死刑又帶著好多不甘心，腦袋裡只有滿滿的「為什麼是我？」。可是理智都會一秒把我拉回現實——我還那麼年輕，我想活下去。

癌症殺手︱心懷感恩勇敢抗癌 熬過地獄般治療

儘管罹癌事實難以接受，但事主為了「活下去」，很快便堅定信念接受治療。從7月中旬開始，事主裝上人工血管，開始化療及標靶治療，每兩週住院一次，每次留院三日兩夜，期間要接受完整的48小時藥物注射。

事主勇敢接受電療、化療及標靶治療，每次入院都要接受完整的48小時藥物注射。（圖源：Dcard）

事主回憶每次打藥畫面，看著護士要穿上防護服核對藥物、再看著藥物順著機器有規律地打進體內，過程之痛苦常人難以想象。但事主卻樂觀看待，每次入院都會告訴自己是去「放假休息」，更自覺「好幸運」：

我在想老天爺也在給我機會吧！我有全心愛護我的哥哥們，還有一個不離不棄的男友，當我夜深看見快要落光的頭髮突然大哭時，會抱著我說一切會好起來…… 每一次我都在感謝老天爺，謝謝沒有讓我副作用太明顯、吃不下飯，謝謝我只是外觀暫時性因藥物變醜…… 有好多好多的謝謝，想跟陪我經歷這一切的所有人事物表達。

而在此期間，事主已熬過了25次電療；她至今已治療4個月，即將迎來第一階段的治療結尾。事主坦言，自己在生病之前，自認為是一個很健康的人：喜歡運動、也愛打扮、心靈富足、生活無憂。但從這次抗癌經驗中，她學到了何為真正的身心放鬆、看淡事物：

生病之後我才發現，順心隨心，學會和壓力共存，才能讓我得到最好的靜養。

癌症殺手︱向「生日禮物」許願：期待日後能重生

事主最後表示，在生日前一日罹癌，是她人生中最難忘的生日禮物；儘管自己常笑說人生「吃飽睡好足矣」，但如此簡單的願望在這一瞬間也變得難以實現。但她仍悄悄許願，期待自己日後重生：

這份貴重的禮物，我收下了。希望腫瘤乖乖縮小，小到可以順利開刀切除。

點擊圖片放大
+9
+8

癌症殺手｜小腸癌6大症狀

台灣大千綜合醫院外科主任馮啟彥曾表示，一般腸胃道癌症中最常見的是大腸癌，其次是胃癌及食道癌，而小腸癌的病例僅佔1%。

他進一步說明，小腸包含十二指腸、空腸與迴腸等部位，長度達3至4米，癌症初期較難被察覺，甚至使用一般胃鏡及大腸鏡亦難以診斷出來，因此容易延誤病情；而當病人出現以下6大明顯症狀時，則多數已經是晚期。

點擊圖片放大
+7
+6

癌症殺手｜小腸癌6大高危因素

馮啟彥指出，目前小腸癌發生原因不明，但可能造成的高危因素有很多，其中包括以下6項：

點擊圖片放大
+7
+6

癌症殺手｜同場加映：腸胃科醫生6大不吃食物名單

外國6名腸胃科醫生及權威，盤點6種食物絕對不吃或甚少食用，以維持腸道健康，其中1種容易讓大部分人跌入「健康陷阱」。

點擊圖片放大
+7
+6

塔夫茨醫學中心的胃腸病學家Dr. Harmony Allison表示，蛋白能量棒是高度加工的食品，在製作過程中加入大量不知名添加劑，易導致胃脹氣。她建議以牛奶、花生醬、堅果或南瓜籽等食物替代蛋白棒，亦可攝取同等分量的蛋白質。

癌症殺手｜同場加映：12種高纖食物預防大腸癌

點擊圖片放大
+4
+3

相關文章：

直腸癌｜「前10億新抱」患4期直腸癌揭脷苔1現象早有先兆　中醫：3種舌象應速求醫

大腸癌｜女子手掌變黃驚揭非肝病竟患3期大腸癌　醫生警告2類人貧血要留神

大便睇健康｜醫生警告4種大便顏色要小心　這種顏色有罹癌風險【附3招觀察大便】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

大腸癌飲食丨28歲女每天必吃1物證患3期大腸癌　醫生拆解3大危險因子
12:22 2024/10/16
大腸癌飲食丨28歲女每天必吃1物證患3期大腸癌　醫生拆解3大危險因子
癌症年輕化｜女性患2類癌死亡率暴增95%　外國研究：17種癌年輕族群增加
16:46 2024/10/10
癌症年輕化｜女性患2類癌死亡率暴增95%　外國研究：17種癌年輕族群增加
飲食地雷｜專家點名從不吃7種「有毒」健康食物　常食恐致癌及增糖尿病風險
16:42 2024/09/30
飲食地雷｜專家點名從不吃7種「有毒」健康食物　常食恐致癌及增糖尿病風險

你可能感興趣

大腸癌飲食丨28歲女每天必吃1物證患3期大腸癌　醫生拆解3大危險因子
12:22 2024/10/16
大腸癌飲食丨28歲女每天必吃1物證患3期大腸癌　醫生拆解3大危險因子
癌症年輕化｜女性患2類癌死亡率暴增95%　外國研究：17種癌年輕族群增加
16:46 2024/10/10
癌症年輕化｜女性患2類癌死亡率暴增95%　外國研究：17種癌年輕族群增加
飲食地雷｜專家點名從不吃7種「有毒」健康食物　常食恐致癌及增糖尿病風險
16:42 2024/09/30
飲食地雷｜專家點名從不吃7種「有毒」健康食物　常食恐致癌及增糖尿病風險
健康問題 癌症 網絡熱話 正能量 腹痛 大腸癌 電療 化療 標靶治療

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡
消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡