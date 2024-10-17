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星二代尖子｜13歲女兒原校直升拔萃女書院　汪琳拒做虎媽：孩子修養比成績重要

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

息影藝人汪琳的女兒張梓彤（Kesha）原校直升拔萃女書院（Diocesan Girls' School）。

【拔萃女小學/拔萃女書院/汪琳】昔日藝人汪琳於2011年息影專心相夫教子，轉眼間一對子女已經13歲和6歲，多年來用心栽培子女，張梓彤（Kesha）早年成功入讀神校拔萃女小學，上月愛女已升讀中一。

早前靚媽汪琳於社交網分享一對子女的畢業照兼寫道：「終於開學啦，2024年畢業相，而家先有時間post出嚟，一個升中一，一個升小一，迎接新挑戰。」

最新影片：

童學園
校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

從照片所見，13歲的Kesha跟媽咪差不多高，她更遺傳了靚媽一對渾圓大眼，母女十足餅印一樣，至於細仔Lewie之前就讀聖公會聖保羅堂幼稚園，Kesha就直升拔萃女書院。

【女拔媽媽】汪琳12歲女初長成眼大似媽媽　品學兼優全靠2大關鍵考入女拔

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女拔星二代｜汪琳培育大女品格修養

汪琳曾接受TOPick訪問談及教養心得，她謙稱只是盡本分教導子女，自己絕不是虎媽催谷。她多年來最著重與女兒溝通，著重培養開朗又有禮的性格，她曾說：「孩子的修養比成績更重要。」

大女Kesha於6歲時成功考入傳統名校拔萃女小學，全靠兩大關鍵能力，包括性格主動及英語能力佳。汪琳指面試成功的關鍵是要讓學校覺得孩子合群、有自理能力，能與同學互相幫忙。

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女拔星二代｜汪琳女兒自小培養英語能力

Kesha愛閱讀英文書和唱英文歌，樂於以英語表達自己，去主題公園時更愛跟外籍表演者聊天。

汪琳從小培養女兒對英文的「聽說讀寫」能力，每晚睡前跟女兒講故事，待女兒長大後，就變成兩母女Girls' talk，以傾心事為主，女兒分享在學校發生的趣事及學習點滴，當女兒有困難，汪琳亦會趁機輔導她。

拔萃女書院為Band 1直資中學！（經濟日報圖片）

拔萃女書院（Diocesan Girls' School，DGS）為一所Band 1直資學校，以英語為教學語言。學校在學術、音樂及體育多方面均有卓越成就，拔萃女書院是拔萃女小學的一條龍中學，因而深受家長喜愛，拔萃女書院過去19年維持每年學費3.8萬元，新學年料計加5.3%，至4萬元。

於歷屆中學會考及香港中學文憑考試中，女拔是誕生最多會考「10A狀元」及文憑試「7科5**狀元」的學校之一，直至2024年，共有52名狀元，其中38名會考「10A狀元」及14名文憑試「7科5**狀元」，排名全港第2。

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