大學發展｜中大下學年開辦3個新學士課程　 回應各行業人才需求

▲ 中大下學年開辦3個新學士課程。（陳靜儀攝）

中文大學將於2025/26學年開辦3個新本科課程，包括「公共人文學」、「人體運動科學與健康研究」及「材料科學與工程學」。校方指，新課程的初心和初衷，與昨日（16日）特首李家超發布的施政報告一致，指報告提到要發展科創、文創及體育等，與新課程有很大關連性，期望課程可回應各行業人才需求。

「公共人文學文學士」由中大原有的「文化管理文學士」與「文化研究文學士」合併，合文化研究的批判思考與文化管理的實踐知識，強調研究和理論的同時，重視文化實踐、知識轉移和公共參與。畢業生可投身藝術及文化行業，成為文化藝術及媒體工作者、策展人、博物館、畫廊的管理人員，及任職推動社區建設、文化保護及永續發展的機構。中大學生資助處處長王家徹預計課程有37個學額，料文憑試持5科最佳成績23分可入讀。

「人體運動科學與健康研究」涵蓋「人體運動科學」及「科學研究」領域，包括預防和治療導致運動障礙的急性和慢性病症等，其中5名學生可選擇報讀中大與北京體育大學合辦的雙學位課程，於第1及第4年在中大修讀，第2及3年到北體大就讀，獲兩所學府的學士學位。中大體育運動科學系助理教授楊懌健形容，北體大是國內數一數二的體育大學，本課程為北體大第二個雙學位課程，中大屬非常領先，加上大學直屬國家體育總局，有很多國家級教練和資源，有利學生進行訓練。

中大教育學院副院長（本科課程）、體育運動科學系教授沈劍威指，中大現有的運動科學課程已飽滿，校方回應本港及大灣區的職業發展，決定加入體育專業相關的課程。他提到，除物理治療及職業治療，其他與運動治療相關的專業認證發展，近年都漸趨成熟，相信兩地課程及制度上的差異，不會影響畢業生的專業認證；又認為學生在港取得專業認證後到內地執業，會容易得多。課程每年招收約20人，料文憑試持5科最佳成績25至26分可入讀。

至於「材料科學與工程學」，課程由中大工程學院及理學院合辦，為學生提供先進材料及其創新應用的教育，涵蓋跨學科的科學知識與工程技能。校方指，材料是很多傳統和現代技術的基礎，創新材料對微電子、先進製造、新能源與綠色技術、生物醫學與生物技術、航空及航天工程的發展十分重要。課程設計著重於教授新興材料及其具備的新功能，包括納米材料、能源材料、電子材料、智慧材料、生物材料等，應付先進材料領域對科學家與工程師的殷切需求。課程每年同樣招收約20人，料文憑試持5科最佳成績24分可入讀。

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