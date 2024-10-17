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靚媽精明眼｜日本《LDK》測試5款BB車　第1名方便攜帶1個動作即可開關

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 36 分鐘前

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日本《LDK》測試5款嬰兒車，冠車BB車輕盈易攜帶！

【靚媽精明眼/BB車】市面上有林林總總的BB車，新手爸媽挑選時，既想方便攜帶，又想兼具功能性，難免感到無從入手。日本雜誌《LDK》測試5款BB車，比較易攜性、駕駛性能和功能性，並根據綜合評分整理出排名，即睇詳情！

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日本《LDK》測試BB車｜什麼是B型嬰兒車?

BB車主要分兩種類型：A型和B型。A型是從出生後1個月左右就可以使用的BB車，雖然價格貴一點，但其特點是避震和安全性優異。它較為堅固，並分為「雙面型」、「背向型」、「三輪型」3種，可以從​​出生後1個月到4歲左右使用。

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不過今次主要測試5款B型BB車，B型BB車適合7個月到4歲左右的寶寶使用，此時寶寶可以坐起來，所以選擇的BB車不僅要讓寶寶坐起來舒適，也要讓父母使用起上來夠方便。因此《LDK》對Cybex、Jeep等熱門品牌BB車進行了比較，測試其運行性能以及是否可以用一隻手折疊，並作出排名。

日本《LDK》測試BB車｜B型BB車測試因素和選擇貼士：

1：功能性

《LDK》推薦具有傾斜功能或帶軟墊座椅的型號，網狀座椅則可防止熱量積聚，即使在炎熱的天氣下也能保持舒適。

另外，帶孩子外出時，攜帶的物件數量會增加，如果BB車儲物籃的儲物容量大的話就更好。

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2：駕駛性能

輪胎有兩種類型，單輪胎和雙輪胎。雙輪胎可以更輕鬆地克服顛簸並平穩運行，而一個輪胎，即使在狹窄的道路上，也可以輕鬆轉彎並感到安全。

3：方便裝卸

選擇BB車時，裝卸的便利性也很重要，確保皮帶可以順利安裝和拆卸。

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4：方便攜帶

經常使用公共交通工具或住在沒有電梯的唐樓，BB車必須要夠輕盈,如果有手柄或肩帶，亦會更易於握持。
折疊後尺寸亦很重要，如果可以輕鬆裝入車廂，也可以存放在狹窄的空間，相對地方便。

5：易於折疊

帶小孩外出，需要兼顧很多東西，如果能夠快速折疊BB車，就可以節省時間。有些BB車可以在站立時用一隻手折疊，而另一些產品只需輕輕一按即可輕鬆折疊。最好的選擇是需要很少的折疊步驟，並且不需要很長時間就能用塞子固定。

日本《LDK》測試BB車｜5款B型嬰兒車排名

以下為5款B型嬰兒車測試結果及評分，點擊下圖查看完整名單：

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當中冠軍BB車的致勝原因是只需一隻手輕輕一動即可開關，而且超輕盈，攜帶無難度，其單空心輪胎可吸震，並在急轉彎時夠平穩！

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