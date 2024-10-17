虛報學歷｜24歲內地女持假學歷報讀港大碩士課程　被判囚17周

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一名24歲內地女子早前持美國康奈爾大學假學歷，報讀港大金融碩士課程。她今（17日）在東區裁判法院，承認一項「為取得入境證而安排作出虛假陳述罪」，被判監17周，由於她在6月22日起還柙，判刑後可即時釋放，並遣返內地。裁判官指，案情嚴重，法庭需向社會傳達任何人不能瞞天過海的訊息。

被告吳霖薈，24歲，承認一項「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪，控罪指被告於2023年5月10日或該日前後，在香港為取得入境證，即1張來港就讀進入許可，而安排作出明知為虛假或自己不信為真實的陳述，即在申請該入境證時，聲稱在2016年9月至2020年6月在康乃爾大學就讀。而另一項「以欺騙手段取得服務」罪，則獲控方不提證供起訴。

辯方呈上被告父母的求情信，提到被告家庭背景良好，父母從事貿易生意，被告在內地就讀大學時也成績優異，是父母望子女成材，冀望被告來港讀書，主動尋找中介協助女兒報讀港大。雖然父母無主動要求中介製作假學歷文件，但被告收到中介所製作的假學歷文件後默許簽署，屬掩耳盜鈴，但其已承認犯下大錯，父母亦深感內疚。辯方希望法庭考慮被告認罪，控方不必前往美國取證，加上被告的不誠實案底已對她到海外升學造成障礙，且被告還押至今17周，希望法庭輕判。

裁判官曾宗堯判刑時表示，案件控罪嚴重，被告吳霖薈畢業於上海杉達學院，卻稱自己是美國伊薩卡康乃爾大學數學系學生，斥她妄想可以瞞天過海，指無可避免判處即時監禁，以27個星期為量刑起點，被告認罪減至18個星期，考慮個人背景酌情減至17個星期。

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