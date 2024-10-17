糖尿病｜43歲男子患糖尿病戒2食物　血糖大降1個月逆轉病情免打胰島素

▲ 43歲男子患糖尿病戒2食物，血糖大降1個月逆轉病情免打胰島素。

【糖尿病／胰島素／高血糖／三高】糖尿病是令人恐懼的都市病，台灣有醫生就分享病例，指一名43歲男患者本需注射胰島素來控制血糖，卻靠著調整飲食，只需1個月時間就改善血糖數值，毋須注射胰島素。

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台灣家醫科李思賢醫生在YouTube頻道分享影片，指曾收了一名43歲男患者，其糖化血色素數值高達14（大於6.5即可診斷為糖尿病），並有膽固醇過高，被其他醫生告知要注射胰島素控制。

李思賢表示，男病人一聽到要注射胰島素，即感到非常挫折，仿如被判死刑。男病人於是前來李思賢的診所，尋求第二意見，而李思賢則建議病人在飲食上作出改變，包括戒掉加工食品、大量碳水化合物。

男病人亦非常配合，經過1個月飲食調整後，再次檢測，其糖化血色素從14一下降到9.6；三酸甘油酯也從空腹的598降到130；而膽固醇數據及胰島素水平也大獲改善，

李思賢認為，雖然男病人距離糖化血色素小於6的目標仍有一段距離，但憑著病人堅持不懈的態度，1年內絕對有機會達到目標。

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