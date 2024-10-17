施政報告2024｜歐洲商會指減烈酒稅力度不足　改徵特定稅GDP可增10億

▲ 有歐洲商會指減烈酒稅力度不足，只有貴價烈酒較受惠。（資料圖片）

《施政報告》提出調低烈酒稅，有酒商指措施力度不足。有歐洲商會引述牛津經濟研究院報告，指去年烈酒銷售為香港本地生產總值貢獻14億港元；而中大一項研究更指，若改徵特定稅，可增加本地生產總值約10億元。

港府昨日（16日）宣布，進口價200元以上的烈酒，其200元以上部分的稅率由100%降至10%；而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率會維持100%。

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香港酒業總商會創會會長蘇又萍向TOPick表示，現時本地烈酒稅率在東南亞地區屬於「數一數二貴」，僅次於新加坡，即使有限度下調烈酒稅，受限於200元的門檻，料無助刺激港人或旅客在港購買烈酒，「現在多數港人都在出外公幹或旅遊順道買完帶返香港，絕少突然間想飲先買。」

去年在本港上市的珍酒李渡，其香港代理雲窖有限公司董事吳光誼表示，旗下零售價500元或以上的烈酒會減價，但減幅待定，認為新政策可刺激高端烈酒的貿易，如稅率與澳門看齊更可進一步刺激貿易。

香港歐洲商務協會葡萄酒與烈酒商業委員會今日表示，歡迎政府減烈酒稅，但主要寬減高端和名貴酒類的徵稅，進口價格200港元或以下的烈酒並不受惠，認為無法為提升香港競爭力和加速經濟復甦作出貢獻。該會指，澳門烈酒稅平過本港很多，僅徵收10%從價稅及每公升20澳門幣的特定稅。

商會委託牛津經濟研究院調查國際烈酒對香港的經濟貢獻，報告指調整烈酒稅可望大幅提升批發、零售和款待業的收入，及對本地生產總值的貢獻；而2023年國際烈酒的銷售和分銷為香港創造13億港元稅收，包括烈酒稅、利得稅和薪俸稅，並為本港帶來約5,200個就業機會。不過報告指明，特定稅在全球廣泛採用，更有優勢，據外地經驗亦有效約制過度飲酒。

報告引用中大2019年一項研究，估計若取消從價稅部分，改為對每公升純酒精徵收75港元的特定稅，將使烈酒業對本地生產總值的貢獻增加約10億港元，包括旅遊業帶來顯著經濟活動增長。

▲ 有歐洲商會指減烈酒稅力度不足，只有貴價烈酒較受惠。（資料圖片）

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