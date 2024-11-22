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移民外國｜移民不是所有人都適合　鄧藹霖指1種性格的人不應移民

家事百科

發布時間： 17 小時前

最後更新： 9 小時前

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熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

移民都要睇性格，不是所有人都適合移民。（香港經濟日報資料圖片）

世界上每個角落，都有中國人的足迹，這是不爭的事實。這個世紀，移民已再不是甚麼大不了的事情。然而，不是所有人都適合移民，那同樣也是鐵一般的現實。

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「你習慣移民生活嗎？」這句話毋須脫口問，只要稍為細心觀察，便能找到答案。

「哎吔，呢度啲雞無雞味，菜無菜味，又難買到菜芯呀、芥蘭呀、游水海鮮就更加欠奉……」單從說話內容，已可清晰表露這人仍牢牢記掛着香港的街市，相比之下，選擇移民的地方沒有甚麼是像樣的。

果然，她滔滔不絕地數落鬼地方的不是，天氣差、食物差、人又蠢又慢……面對現實吧，你是沒可能把香港搬到移民的地方去的，倒不如放下身段，嘗試欣賞新地方的生活情趣吧！

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「嘻嘻，我初來乍到時都唔慣㗎，尤其係食唔到香港嘅茶記出品，真係好恨飲杯香濃嘅絲襪奶茶㗎，不過依家都習慣囉，原來有款愛爾蘭紅茶好好飲㗎！」

毋須問，這人非常適應移民生活。短短兩、三年間，他已結識了不少新朋友，把家居布置得舒適優雅，上網學懂了煮沙嗲牛肉，還能掌握哪間超市的肉類最佳呢！

他的生活相當充實，除了上班外，他返教會、打羽毛球，周末會駕車偕太太到處遊玩……

我相信人的性格主宰命運。有些人性格較為固執，不容易走出舒適圈去嘗試新事物。有些人則性格樂觀開朗，喜歡交朋友，習慣了身處任何環境都會積極改善生活。即使是移民到非洲去，他們也能活出彩虹呢！

原文刊登於《香港經濟日報》「誰適合移民？」

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撰文 : 鄧藹霖

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