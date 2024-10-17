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食物中毒｜男子食用蜂蜜後頭暈嘔吐　懷疑狂蜜病中毒

社會

發布時間： 36 分鐘前

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不少市民喜歡進食蜂蜜，衞生防護中心提醒注意產地。（資料來源）

衞生防護中心正調查一宗懷疑狂蜜病中毒個案，一名男子進食由尼泊爾帶來港的蜂蜜後不適，在北區醫院留醫，情況穩定；市民應特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，曾引致梫木毒素的中毒個案。

中心表示，一名48歲男子今早進食蜂蜜約2小時後，出現頭暈、嘔吐及暈厥等病徵，隨後被送到北區醫院急症室，並入院接受治療。病人現時情況穩定，臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒。

經過初步調查顯示，病人進食由朋友由尼泊爾帶來香港的蜂蜜，衞生防護中心估計，可能由梫木毒素引致。

中心發言人解釋，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物（包括杜鵑花）產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀，包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常；嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。

衞生防護中心表示，正繼續調查個案，並建議市民向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜；若發現蜂蜜有苦味或澀味，應立即棄掉，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感。中心又提醒市民，特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。

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