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新醫學院｜新醫學院需避免「惡性競爭」　需錯位發展吸海外高才

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發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(朱永倫攝)

施政報告表明政府支持籌建第3間醫學院。當局昨日公布由中大前校長沈祖堯等6人組成的「籌備新醫學院工作組」。醫務衞生局局長盧寵茂表示，為發展醫療創新樞紐等因素，開設第三間醫學院「絕對是選項」，不過為避免惡性競爭，包括與現有醫學院「搶學生」，需要錯位發展，表明應發展第二學位課程，為本港吸引高才。他特別點名中大醫學院發展迅速，希望有意參與者達到類近的高質素水平。

籌備新醫學院工作組」設有6名專家組成員，除了醫衛局、教育局、以及發展局等代表，亦包括6名專家顧問。其中中大前校長、腸胃科權威沈祖堯，應邀擔任職位。他離開中大負笈新加坡擔任醫學院院長後，首次於本港擔任公職。澳門科技大學醫學院副院長彭達亦參與。彭達早年於港大醫學院任教，是印裔外科專家，退休後轉到近年才成立的澳門科大任教。

科大、理大、以及浸大昨日已表明有意成立醫學院。醫務衞生局局長盧寵茂表示，目前兩大醫學院的教學量增加，太大的班級會造成限制，亦考慮到人口老化、以及需提升力量發展醫療創新樞紐，第三間醫學院「絕對是選項」。他表示，新醫學院與現有醫學院有機會惡性競爭，因此新醫學院需要「錯位發展」，希望大學於教職員來源、學生來源、以及教學醫院等提出創新建議。

盧寵茂提到，隨着加大現有兩間醫學院數目，本地收生來源將減少，為避免「搶學生」，表明新醫學院需發展第二學位收生。他表示，醫學生特別之處是畢業後可取得醫生牌照，一般來港前已決定留港執業。相信本港絕對有能力吸引海外年輕學生，「希望吸引更多高才人員落地」。對於再加中大及港大醫學院學額，盧寵茂表示對兩大充滿信心，特別點名中大發展迅速，希望新醫學院可達到相近水平。

政府表示，工作小組處理包括但不限於資金安排、課程認證、教學醫院和研究的相關事宜，並就設立新醫學院及相關安排向行政長官會同行政會議提出建議。至於當局周三於施政報告提到，已於北部都會區牛潭尾一帶預留教學醫院、以及醫學院用地。


 

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