猝死危機｜日打3份工養一家5口　32歲外賣員日做12.5小時心臟75%阻塞疑過勞猝死

▲ 日打3份工養一家5口，32歲外賣員日做12.5小時，心臟75%阻塞疑過勞猝死。

【過勞／猝死／外賣員／心臟阻塞】馬來西亞一名32歲外賣員一天打3份工養家，平均日做12.5小時，近日疑因過勞猝死，透過解剖報告發現其心臟血管有75%阻塞。

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工作過勞｜外賣員疑因過勞猝死

據馬來西亞媒體報道，馬來西亞32歲的外賣員Ahmad Farhan，是一名人夫和3個兒子的爸爸。日前當地一名網紅拍片做社會性實驗時，將50令吉（約90港元）貼在他的身上，即使他最初對該網紅的行為感到困惑，但發現收到50令吉時，馬上表現得十分激動、頻頻道謝。他激動致謝的畫面短時間吸引280萬人觀看，他也因此被受到關注。

不幸的是，Ahmad Farhan的妻子近日向媒體表示，他在10月2日猝死。她表示，丈夫在9月初時才找到一份新工作，是一名貨車司機，但他仍然繼續兼職外送工作，每天從早上7時30分一直工作到晚上8時，讓她懷疑丈夫是過勞死。她補充，丈夫生前常抱怨工作勞累和收支平衡的負擔。

工作過勞｜一天打3份工養一家5口

據悉，Ahmad Farhan為養活一家5口一天打3份工，平均每日工作至少12.5小時。因此，他的妻子請醫院找出他的死因。在解剖報告出爐後，醫生透露，發現他的心臟血管有75%阻塞，最有可能是因過度勞累而造成。

Ahmad Farhan的妻子表示，丈夫生前和一位勤奮、善良和負責任的人，因其猝死沒有留下任何遺言，她只說丈夫生前曾叮囑孩子們要照顧彼此，也知道丈夫養育一家人真的不容易又辛苦。

這件事發生得如此突然，我感到很沮喪，我真的不敢相信，因為他還年輕。現在，只有我一個人要想辦法撫養孩子們了。

工作過勞｜自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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家庭醫生林永和曾受訪稱，過勞死成因複雜，一般而言是因忙碌誘發心臟病或中風等致命隱疾：「有研究顯示，若長期加班及睡眠不足，會增患慢性病風險，令死亡機會增加。」

本港心臟科專科醫生李麗芬曾表示，身體過分疲勞可引致不同器官出現毛病，但若過勞致心臟衰竭，即長時間工作令心臟難以負荷，除了感到疲憊，行快少少會感到「上氣不接下氣」、腳腫、休克、心口翳悶等，都可能是身體發出的信息。她建議應立即看醫生，由醫生決定是否入院或回家休息。

資料來源：馬來西亞《陽光日報》、台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所

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