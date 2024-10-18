為母則強︱患罕見病大女學校運動會脫離支架行路　鍾麗淇:是我堅強的動力

▲ 鍾麗淇大女在學校運動會上脫離支架走路，令人鼓舞！

【鍾麗淇/罕見病】育有兩女的鍾麗淇，大女於6個月大被診斷出患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，曾被批活不過2歲，但在家人的照料下學用助行器走路，最近參加學校運動會時，更脫離助行器自行走路，堅強意志令人鼓舞!

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鍾麗淇（Margaret）在2010與中意混血圈外男友Nardone Ruggero結婚，婚後育有兩女。大女Isabella於6個月大時因發燒和抽筋而被診斷出患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，手腳乏力難以走路，且缺乏自理能力、發展遲緩，醫生更曾診斷其活不過兩歲。但在一家人照料下，在5歲時，開始嘗試用支架協助走路。

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鍾麗淇大女自行站起走路

現年14歲的Isabella已經不需要支架協助，自己站起來走路，日前她參加學校運動會時，在輪椅中站起來，於運動場上闊步前行，Margaret將這個令人感動的畫面拍下，並用英文寫道:

這就是我努力、堅強的動力。我們在生活中都會遇到困難，很容易說「我做不到，這太難了」但是希望、毅力、精神和身體上的鼓勵以及訓練將為你實現認為無法實現的目標

鍾麗淇亦讚賞女兒，「你的身體和精神都變得如此強大。你的笑容洋溢著快樂，你用永無止境耐力去學習，為媽媽上很多課，讓媽媽的心充滿愛。」

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鍾麗淇封大女做「戰士公主」

大女不幸患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，醫生曾診斷後斷言不能走路，更指她活不過兩歲。不過Margaret在女兒5歲起教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她由扶著鐵架走出一段路到現在可以參加運動會，當中的堅持與不放棄的精神非筆墨可形容，因此Margaret曾讚女兒是「戰士公主」（Warrior Princess）。

被公認為好媽媽的Margaret，不少人認為她為愛女付出很多，但她卻反而感謝女兒：

好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。

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