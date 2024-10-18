東張西望丨多名荃灣街坊目擊夜空出現疑似UFO　外星人來港自由行夜繽紛？

▲ 《東張西望》揭荃灣出現疑似UFO的原因。

【東張西望 / 荃灣 / UFO】不少網民在前晚（10月16日）拍攝到荃灣上空雲層出現大量有規律點狀光閃爍，懷疑是UFO出現，難道外星人也可以「一簽多行」來香港自由行夜繽紛？

有開關天外來客訪荃灣的照片及短片在網上廣傳，惹起熱討。在昨晚（10月17日）播出的《東張西望》主持王汛文訪問荃灣街坊評論事件。另外，不少市民估計是因為無人機或大廈的射燈造成。

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東張西望丨揭出現所謂UFO真相

當中，有荃灣街坊詳細當時天上出現閃光的情況，指：「我住荃灣上面啲屋邨，有束光打斜射上去，由西邊射上東邊，穿過如心廣場囉！11點幾至凌晨1點就停咗喇，我諗住……唔會咁好彩畀我見到呢啲不明飛行物體掛。」不過該街坊也補充指：「啲網民話可能沙咀道，有燈光表演綵排。」

《東張西望》攝製隊了解後，調查證實原因是光污染，源頭是附近球場強勁射燈引起所致。原來當晚在沙咀道遊樂場正在籌備活動，有關活動單位人員回覆《東張西望》稱：「尋晚係綵排，係……喺沙咀道發出個啲閃吓閃吓，就係我哋綵排。」即是不是有UFO出現。

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