Marimekko優惠｜銅鑼灣開倉大減價　Marimekko服飾/餐具低至半價【內附詳情】

▲ 銅鑼灣開倉大減價，Marimekko服飾/餐具低至半價，有機會再享額外折扣。

提到芬蘭品牌Marimekko，相信大家並不陌生，品牌以原創印花及色彩而聞名，這種設計令其時裝、手袋、配飾及餐具極具辨識度。近期該品牌於銅鑼灣時代廣場展銷集舉行開倉，售價更低至5折，更有機會獲額外折扣。

減價貨品涵蓋格式餐具、時裝、配飾、手袋等，種類及優惠豐富！

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Marimekko優惠｜開倉大減價 餐具/時裝/配飾低至半價

由即日起至10月21日，人氣品牌Marimekko將於銅鑼灣舉開倉大促，優惠期内到訪時代廣場展銷集購物，即可半價購得家品，現場在售的招牌印花布袋、手袋、配飾、各式時裝亦有減價優惠。所有服裝、鞋履、手袋買4件額外95折 8件額外9折。

日期: 即日起至10月21日

時間: 11:00am –8:00pm

地點: 香港銅鑼灣時代廣場一座16樓

了解更多：Times Square Bazaar 時代廣場展銷集

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