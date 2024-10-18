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睡前玩手機｜英國研究指睡前在床上玩手機　恐淪細菌培養溫床可致肺炎敗血症

兒童健康

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

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在床上使用手機成細菌完美「培養皿」，感染者將會出現皮疹、肺炎，嚴重更會染上敗血症。

【兒童健康/睡眠質素/戒手機】不少人都很喜歡睡前在床上玩手機，放鬆整天的忙碌的辛勞。不過，如今卻有研究人員警告，在床上使用手機可能較原先想像的帶來更多害處。

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據《每日郵報》報道，按估計每人平均一天接觸手機多達2,617次，令手機變得極度骯髒不堪，此時若將手機帶到床上或引起進一步危害人體健康。

英國寢具品牌MattressNextDay早前贊助研究，試圖了解手機上究竟藏有哪些細菌。研究人員從10支智慧型手機和10支智慧型手錶上採取樣本，並將這些樣本放入實驗室生長，結果發現智慧型手機可算是「最骯髒的科技產品」，其細菌數量比先前在電視遙控器等物上發現的細菌還要多。

，床上溫暖潮濕的環境，是「綠膿桿菌」生長和傳播的完美「培養皿」。(iStock圖片)

研究人員亦發現，在智能手機、智能手機上最常見的細菌竟是「綠膿桿菌」（Pseudomonas Aeruginosa），這是一種通常在蟑螂糞便中發現的有害細菌，正常人接觸雖不會產生嚴重後果，然而對免疫力低的人，接觸這些細菌可能導致感染者出現皮疹、肺炎，嚴重更會染上敗血症。

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睡前玩手機｜7成人放手機在頭邊或枕頭下

MattressNextDay早前對575名成年人進行的一項調查發現，逾7成受訪者睡覺時會將手機放在頭邊或枕頭下。科學家警告說，這可能會讓人們接觸手機上有害細菌。

研究人員還特別警告，床上溫暖潮濕的環境，是這種病原體生長和傳播的完美「培養皿」。MattressNextDay執行長Martin Seeley直言：「謹記床應是休息場所，而非潛在有害細菌的培養皿。」

研究人員建議，應定期用含酒精的濕紙巾或紫外線消毒劑清潔手機，可消除手機上可能存在的任何病菌。(iStock圖片)

研究人員建議，人們應「定期用含酒精的濕紙巾或紫外線消毒劑清潔手機，可以消除手機上可能存在的任何病菌」。

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