親子自助餐｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　3.5小時任食龍蝦/蟹腳免費入兒童天地

▲ 海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一優惠。（KKday提供圖片）

【自助餐優惠/自助餐買一送一/海洋公園萬豪酒店/Buffet】海洋公園萬豪酒店自助餐一向受家庭歡迎，KKday今日（18日）推出限時買一送一優惠，任食龍蝦、麵包蟹、肉眼牛扒等美食，更可免費進入兒童遊樂天地，即睇詳情！

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自助餐優惠｜蝦蟹雙饗宴自助晚餐

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳「蝦蟹雙饗宴自助晚餐」供應多款冰鎮海鮮、刺身，包括雪場腳蟹、麵包蟹、三點蟹、紅蟹（星期六或日供應）、深海池魚、希靈魚、北海道帶子。熱葷精選推介有檸檬希臘芝士焗海鮮、西班牙香蒜蝦、薑蔥炒蟹、清蒸龍蝦、燒西冷（星期一至五供應）、燒美國肉眼牛扒（星期六至日及公眾假期供應）、燒羊排、甲羅燒等。當然還有小朋友最愛的甜品，例如大閘蟹形狀芒果熱情果蛋糕、法式栗子蒙布朗、日本白桃開心果撻、龍蝦形狀榛子朱古力慕絲蛋糕等等。自助晚餐及午餐更包免費進入兒童遊樂天地。

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【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】蝦蝦蟹雙饗宴自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

星期一至五 $934/2位，平均$467/位（原價$1,712/2位）

星期六日及公眾假期 $982/2位，平均$491/位（原價$1,800/2位）

【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】蝦蟹雙饗宴自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

星期一至五 $1,791/3位，平均$597/位（原價$2,567/3位）

星期六日及公眾假期 $1,881/3位，平均$627/位（原價$2,699/3位）

【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：$598/2 位，平均$299/位（原價$1,096/2位）

【KKday 快閃限量搶 – 買二送一】自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：$1,146/3位，平均$382/位（原價$1,643/3位）

預定網站：【KKday網站】

用餐地址：黃竹坑黃竹坑道 180 號香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳 Marina Kitchen

自助餐優惠｜泰國風情燒烤自助晚餐

Pier Lounge & Pier Bar「泰國風情燒烤自助晚餐」提供一系列泰式美食，頭盤及冰鎮海鮮有泰式大蝦粉絲沙律、鱈場蟹腳、翡翠螺等。熱葷則有泰式燒雞、泰式黃咖喱炒蟹、香辣魔鬼魚、燒美國西冷牛肉，還有多款特色甜品如泰式奶茶慕絲蛋糕、香茅焦糖燉蛋、班籣葉忌廉餅等等。

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【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】泰國風情燒烤自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

星期五至六 $802/2位，平均$401/位（原價$1,470/2位）

【KKday 快閃限量搶 – 買二送一】泰國風情燒烤自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

星期五至六 $1,536/3位，平均$512/位（原價$2,205/3位）

預定網站：【KKday網站】

用餐地址：黃竹坑黃竹坑道 180 號香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge & Pier 酒吧

自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店優惠詳情

預訂日期：10月18日12:00至10月24日23:59

用餐日期：10月19日至11月30日

（以上價錢已包括原價加一服務費）

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