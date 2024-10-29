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書包收納法｜書包整潔有助提升學習專注力　輕鬆3步教孩子自動自覺執書包

育兒資訊

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

孩子學習整理書包，有助提升他們的責任感和自理能力，並可讓學習更高效。

【書包收納法】開學已經一個多月了！小朋友的書包有沒有過重的情況呢？書包有否整理，直接影響他們的學習效率和心情。學會整理書包不僅是對物品的管理，也是培養自我管理能力的第一步。

每天上學，小朋友如能輕鬆找到所需的書本和文具，將大大減少焦慮和時間壓力。其次，一個整潔的書包有助於提高專注力，讓孩子在學習時能更專注，不會因為找不到物品而分心。

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書包收納法｜按時間排序書本 設簡約文具清單

為了幫助孩子有效地整理書包，每天放學後的清理至關重要，並根據學校的課程時間表來排序書本，使他們在早上能快速找到所需的課堂書本，減少找尋的時間和困擾。每天晚上，家長可以和小朋友一起檢查明天的課表，提前將所需物品整理好，避免早上匆忙的情況發生。

此外，平常有整理文具的習慣嗎？根據需求制定必要的文具清單，包括鉛筆、橡皮擦、原子筆、尺子、剪刀和膠水。鼓勵孩子只攜帶必需的文具，避免過量，例如每種文具只帶一到兩支，並不攜帶多餘的顏色。提供合適大小的文具袋，並定期清理及檢查是否有損壞或不需要的物品。

家長可以和小朋友一起檢查明天的課表，提前將所需物品整理好，避免早上匆忙的情況發生。（iStock圖片）

書包收納法｜每天3步執書包

1.放學後按上課時間表排序書本
2.晚上家長陪孩子檢查課表，整理所需物品
3.制定必要文具清單*，每種只帶一兩支，定期清理及檢查有否損壞
（*文具清單：鉛筆、橡皮擦、原子筆、尺子、剪刀、膠水）

同場加映：改善孩子拖延症的4個方法

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書包收納法｜鼓勵孩子主動整理 提升自理能力

整理書包看似微不足道，但卻是孩子自我管理能力的基石。家長的角色十分重要。與孩子一起參與整理的過程，不僅能增進親子關係，並減少不必要的負擔。創造良好的學習環境，鼓勵孩子主動整理，能夠提升他們的責任感和自理能力，最終讓學習更加高效。

更多親子收納法，即睇：

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撰文 : 賴淑雯 Suki Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問

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