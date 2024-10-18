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尖子透視｜呂爵安胞妹於牙科醫院臨床實習　「小如豬」DSE六科39分公開3大溫書法

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

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MIRROR成員Edan胞妹在牙科醫院實習。

【Edan妹妹/小如豬/牙科】MIRROR成員呂爵安妹妹呂蕙如（小如豬）去年獲香港大學牙醫學院取錄，現為Year 2學生的她不時分享生活日常，近日小如豬於牙醫學院實習，進行臨床體驗。

最新影片：

童學園
校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

Edan妹妹小如豬網民：幫你阿哥洗下牙

今日（10月18日）小如豬於IG分享於菲臘牙科醫院拍攝的照片兼寫道：「大家唔洗驚，因為我仲驚過你地（哋）。」見小如豬穿上牙醫袍兼拿著姓名牌。

哥哥Edan留言鼓勵：「吾驚牙（呀）」，網民即搞笑建議Edan做小如豬第一個客：「小如豬，幫您阿哥洗下牙先」、「牙（亞）妹幫你洗過牙未？」以及「哥，要先試下妹妹手勢」。

【大學生活】Edan胞妹小如豬成功入港大牙科　玩Ocamp極速與同學打成一片

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Edan妹妹小如豬公開DSE備戰攻略

小如豬可謂有樣又有學歷，於2022年DSE文憑試中，小如豬考獲3科5**、3科5*及2科5佳績，獲得最高分5科成績共考獲33分，6科成績更達39分，在可風中學該屆DSE考生中排名第3位，揮低當年5科25分的Edan，最終如願獲港大牙醫學士課程取錄。

另外，小如豬曾分享3大DSE溫書貼士

1. 首先小如豬分享了其背書心得，她每讀完一頁就掀去下一頁，迫自己背出上一頁的内容。最後會寫出關鍵字，並思考有甚麼相關概念或要背誦的重點。

2. 其次要勤做歷屆試題（past paper），「非常重要！背和做！」而考生也可嘗試把選擇題當作長問題去解題和作答。

3. 第三是時間分配溫習，小如豬通常會在上午隨機溫習一科主科，並完成一兩份卷，下午則溫習選修科。當時她主攻化學科，因她覺得這科較有機會升grade。

可風中學為荃灣 區Band1女中。（中學概覽照片）

Edan妹妹小如豬出身荃灣Band 1英中

可風中學（嗇色園主辦）是位處荃灣區的Band 1英文中學，創校於1974年，屬資助學校。可風以英文為主要教學語言，注重兩文三語及數學訓練，同時強調全面及均衡發展，提供不同的體育、音樂及課外活動。初中亦開設STEM教育，培養學生應用知識和技能、創造、協作及解難能力。

另外，中二及中三採用「能力分組教學」，開設精英班和中、英輔導班，設計針對性的課程。中一至中六不同科目亦有拔尖保底班，照顧學習差異。

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