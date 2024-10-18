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One Direction前成員丨Liam Payne酒店墮樓亡報警錄音流出　揭酒店房間凌亂隊友承諾照顧7歲遺孤

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 45 分鐘前

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【One Direction／男團】英國男團One Direction前成員Liam Payne於16日酒店墮樓身亡，其生前入住的房間照被公開，顯示現場狼藉，不但電視被打爛，更留下不明白色粉末。

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根據外媒報道，31歲的連恩佩恩（Liam Payne）與女友凱特（Kate Cassidy）早前飛往阿根廷度假，女友於14日先行離開，獨自留下的Liam Payne則轉而入住阿根廷首都的一間酒店（CasaSur Palermo Hotel），惟16日即傳出他於3樓房間墮樓亡的死訊。

Liam Payne死因丨房間一片凌亂

警方其後對事件展開調查，發現他所入住的房間裡頭一片凌亂，不但一地雜物散落，房內電視機亦被打爛，又有不明白色粉末。據了解，事發當日有酒店經理曾報警稱，有一名疑醉酒與服食藥物的住客行為失控，亦擔心住客會傷害自己，相關酒店錄音亦於網上流出:

我們有一位客人懷疑服用了酒精及藥身，情緒失控並將整個房間破壞，需要你派人來……因為我不知道客人的生命是否有危險，房間有陽台，我們擔心他可能會做什麼。

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可惜的是，救援人員在接報6分鐘後趕到現場時，已發現Liam Payne已經墮樓身亡。詭異的是，Liam Payne於死前數小時才更新社交帳號，大曬與女友的恩愛合照，相中一臉幸福，未見任何異樣。

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Liam Payne死亡丨隊友承諾照顧遺孤

Liam Payne死後，他的家人及One Direction各前成員紛發文哀悼，前隊友Louis更承諾會好好照顧Liam Payne和前女友所生的7歲兒子。

我想讓你知道，如果熊熊（Bear）需要我，我會成為他生活中需要的那位叔叔，告訴他關於他父親多麼了不起的故事。

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資料來源:

louist91TNMDZ Online

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