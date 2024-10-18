  • 30°C
香港時間：20241018日 (五) 15:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天文台開放日2024｜天文台1連2日舉行開放日　即日起免費登記索入場券參觀【附教學】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

天文台1連2日舉行開放日，即日起登記免費入場參觀。

【免費好去處/香港天文台開放日2024】香港天文台總部將於11月30日（周六）及12月1日（周日）舉行開放日，向市民介紹天文台各項服務，以增加公眾對天氣現象的認識。有興趣的大家可於網上登記領入場劵！

天文台開放日2024｜香港天文台免費開放日 即日起開放登記

天文台將於11月30日及12月1日一連2日舉辦免費開放日，以「㩦手館作 共創新氣象」作主題，向市民介紹天文台各項服務，以提高民眾對氣候變化和極端天氣的認識和關注外，亦會簡述天文台多年來與內地及世界各地氣象部門的合作。

點擊圖片放大
+6
+5

天文台開放日2024｜網上登記索取入場券教學

想帶小朋友認識天文知識的父母，由即日起至11月1日可預先到網上登記索取入場劵，每人最多索取4張，若報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。網上登記教學如下：

點擊圖片放大
+6
+5

另外，是次開放日設有網上參觀，無法入場參觀的大家可於11月30日起經網上參觀天文台開放日。

香港天文台開放日2024
日期：2024年11月30日至12月1日（星期六及日）
時間：9:30-17:00（每節參觀時間約1小時）
【登記天文台開放日】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

兒童職業體驗｜陶陶居小小點心師傅職業體驗　穿廚師服自製蝦餃燒賣完成有證書【附報名詳情】
09:00 2024/10/17
兒童職業體驗｜陶陶居小小點心師傅職業體驗　穿廚師服自製蝦餃燒賣完成有證書【附報名詳情】
參觀雪糕廠｜本地雪糕廠推人氣親子參觀團　自製專屬雪糕+免費送18杯雪糕
14:15 2024/10/17
參觀雪糕廠｜本地雪糕廠推人氣親子參觀團　自製專屬雪糕+免費送18杯雪糕
新店開張｜Bakehouse東涌東薈城新店開幕　新推3款限定甜品+送50個特色手提袋
19:28 2024/10/14
新店開張｜Bakehouse東涌東薈城新店開幕　新推3款限定甜品+送50個特色手提袋

你可能感興趣

兒童職業體驗｜陶陶居小小點心師傅職業體驗　穿廚師服自製蝦餃燒賣完成有證書【附報名詳情】
09:00 2024/10/17
兒童職業體驗｜陶陶居小小點心師傅職業體驗　穿廚師服自製蝦餃燒賣完成有證書【附報名詳情】
參觀雪糕廠｜本地雪糕廠推人氣親子參觀團　自製專屬雪糕+免費送18杯雪糕
14:15 2024/10/17
參觀雪糕廠｜本地雪糕廠推人氣親子參觀團　自製專屬雪糕+免費送18杯雪糕
新店開張｜Bakehouse東涌東薈城新店開幕　新推3款限定甜品+送50個特色手提袋
19:28 2024/10/14
新店開張｜Bakehouse東涌東薈城新店開幕　新推3款限定甜品+送50個特色手提袋
好去處 親子活動 玩樂 天文台

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡
消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡