天文台開放日2024｜天文台1連2日舉行開放日　即日起免費登記索入場券參觀【附教學】

▲ 天文台1連2日舉行開放日，即日起登記免費入場參觀。

【免費好去處/香港天文台開放日2024】香港天文台總部將於11月30日（周六）及12月1日（周日）舉行開放日，向市民介紹天文台各項服務，以增加公眾對天氣現象的認識。有興趣的大家可於網上登記領入場劵！

天文台開放日2024｜香港天文台免費開放日 即日起開放登記

天文台將於11月30日及12月1日一連2日舉辦免費開放日，以「㩦手館作 共創新氣象」作主題，向市民介紹天文台各項服務，以提高民眾對氣候變化和極端天氣的認識和關注外，亦會簡述天文台多年來與內地及世界各地氣象部門的合作。

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天文台開放日2024｜網上登記索取入場券教學

想帶小朋友認識天文知識的父母，由即日起至11月1日可預先到網上登記索取入場劵，每人最多索取4張，若報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。網上登記教學如下：

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另外，是次開放日設有網上參觀，無法入場參觀的大家可於11月30日起經網上參觀天文台開放日。

香港天文台開放日2024

日期：2024年11月30日至12月1日（星期六及日）

時間：9:30-17:00（每節參觀時間約1小時）

【登記天文台開放日】

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