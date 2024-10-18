澳門好去處｜美獅鋒味搖滾美食節第三度重臨　謝霆鋒領軍港澳大廚較技

美高梅跟「鋒味」將第三度聯手於11月30及12月1日舉辦「美獅鋒味搖滾美食節2024」，由跨界星廚Chef Nic謝霆鋒率領「鋒廚」團隊，跟美高梅的星級大廚攜手為觀眾呈獻超過20款特色創意料理。

美食節亦特別引入兩大東南亞「潮食」快閃登陸澳門 — 新加坡海鮮名店瓊榮記海鮮及泰國超人氣國民甜品品牌After You。

國際級美食品牌瓊榮記曾於2021年入圍「亞洲50最佳餐廳 — 亞洲之粹」名單（Asia’s 50 Best Restaurants – Essence of Asia），兼蟬聯九年「《米芝蓮指南》推介餐廳」。招牌名菜「瓊榮記海鮮辣椒炒蟹」堪稱惹味萬分，將於「美獅鋒味搖滾美食節」首度在澳門亮相。

此外，一眾年輕「吃貨」追捧的「甜品大咖」After You將帶來多款新派泰式甜品，包括泰國年銷120萬盒的招牌名物「冰面包」。

「鋒廚」團隊由6位主將組成：「鋒味」廚藝大賽新銳女主廚總冠軍高丹藝及四強人氣大廚楊北川、曾被英國《餐廳》（Restaurant）雜誌提名「十大最具創新力」的著名廚師溫有成、主張天然健康餐飲理念的西廚狄倩伊、擅長法式和風創意甜品的龍玥心 (Amanda S.)，以及近年在香港飲食界備受矚目的女廚師陳曉樺。

美高梅星級主廚團隊，包括「盛焰」餐廳主廚Tiago Filipe Coelho Reis、「雅吉」餐廳主廚潘思薈、掌舵「淳」餐廳的美獅美高梅中菜行政總廚譚炎燦及掌舵蟬聯《黑珍珠餐廳指南》一鑽殊榮「金殿堂」餐廳的澳門美高梅中菜行政總廚徐偉豪等，透過獨特而高超的烹飪技巧，將環球美食元素巧妙融合，為觀眾呈獻多款別出心裁的料理。

現場更匯聚多位亞洲人氣歌手，歌手陣容，除了身兼大廚的謝霆鋒，韓國唱跳女王鄭秀妍（Jessica），以及憑泰國大熱神劇《只因我們天生一對》而人氣席捲全亞洲的泰國神級樂團SCRUBB亦將閃現澳門，帶來動人耀眼的舞台演出，聯同一眾中國香港強勢人氣歌手Tyson Yoshi、李幸倪（Gin Lee）、魏浚笙（Jeffrey Ngai）、周殷廷（Yan Ting）、JACE 陳凱詠、雲浩影 （Cloud Wan）及新晉女團VIVA的馬拉松式獻唱。

美獅鋒味搖滾美食節」將於11月30日及12月1日於美獅美高梅一樓平台舉行，門票將由10月21日起，於美高梅官網公開發售，票價由澳門幣888元起。