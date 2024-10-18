洗衣機保養｜衣服越洗越臭元兇恐是洗衣機　家電達人揭常見NG行為教4招保養關鍵

▲ 衣服越洗越臭元兇恐是洗衣機，家電達人揭常見NG行為，教4招保養關鍵。

【洗衣機／保養/臭味／衣服／清潔】洗衣機是每個家庭必備的電器，但有時衣服越洗越臭，元兇恐是洗衣機？為此，台灣家電達人揭常見NG行為，並分享4大保養關鍵，告別異味煩惱！

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4大洗衣機保養關鍵

台灣家電達人486先生分享，如果衣服洗完沒有香味，反而飄出異味，很可能是洗衣液使用過量或用到不適合的洗衣液。此外，不當使用或忽略定期保養都會影響洗衣機的壽命和衣物清潔效果。對此，他分享了4大洗衣機保養關鍵，可以延長洗衣機壽命及去除衣服臭味！

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1.洗後打開洗衣機門通風，每月深度清潔

486先生指，洗衣機內部經常處於溫暖潮溼狀態，加上殘留的洗衣液和污垢容易在滾筒累積，成為霉菌和細菌生長的溫床，不僅衣服容易越洗越臭，運轉負擔加重更會縮短洗衣機的使用壽命。

因此他建議每次洗完衣服後，記得打開洗衣機門，進行通風乾燥。每月可定期投入筒槽清潔劑進行深度清潔，部分品牌機型內建「筒槽保養」行程也可搭配使用。

2.定期清理過濾器，確保運作順暢

洗衣機排水泵過濾器容易累積異物，影響排水效率，甚至造成機器故障，應定期（建議每月）檢查排空。將洗衣機插頭拔除後，打開位於機器下方的過濾器，將裡面留下的棉絮和異物清除乾淨，確保洗衣機運作順暢。

3.使用適量洗衣液，避免殘留

若衣服洗完還是有異味，可能是洗衣液使用過量或用到不適合的洗衣液。洗衣液過量容易殘留在筒槽，導致細菌滋生，使用時應確認瓶身上的用量說明，或善用洗衣機的自動洗劑投放功能（如有），根據衣物量投入適量洗衣液和柔順劑，避免殘留，且能有效延長洗衣機使用壽命。

4.放入適中衣物，避免超載

一次放入過量的衣物會使洗衣機內部滾動空間不足，不僅大幅降低清潔效果，也容易讓洗衣機運行時因不平衡而產生晃動和噪音，導致機器損壞。

486先生建議每次衣物量以不超過筒槽的70%空間為佳；滾筒式洗衣機更應避免使用洗衣袋以免影響運行時的平衡，對機器造成負面影響。

洗衣機需定期清洗

紐約大學醫學院微生物學和病理學教授Philip Tierno在其著作《細菌的秘密生活》（The Secret Life of Germs）中指出，單靠洗衣液無法清除所有污垢和細菌，而細菌亦會沾在洗衣機內，最好使用熱水或漂白水，此外讓衣服在陽光下晾乾也可以殺菌。另外，定期清洗洗衣機也是非常重要。

本港洗衣機雪櫃維修專家、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康曾受訪表示，洗衣機暗藏污垢問題，這些污垢是因用家不斷使用洗衣機，日積月累得來，用家必須定期清潔洗衣機。他列出2大導致洗衣機骯髒的原因：

1. 洗衣機外缸的污水，與滾筒內洗衣服的水是同一缸水

洗衣機的滾筒分內缸和外缸，內缸透過快速轉動與衣物接觸，如同用手搓洗、揉及拍打等動作清潔衣物。外缸則不會轉動，但內缸轉動時，部分洗衣水會流到兩者之間的防水圈。

清洗程序完成後，污水會排出機外，但污水所含的髒物被困防水圈內，日積月累下會形成污垢。

2. 積存殘留物

包括洗衣粉、柔順劑、衣物纖維，甚至是人體皮屑等，並會滋生細菌，例如引發皮膚敏感的霉菌。

DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，劉敬康有以下使用貼士：

梳打粉

梳打粉定期清潔洗衣機既環保又慳錢，但需留意使用分量，劉敬康建議，每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

洗衣機清潔劑

市面上的洗衣機清潔劑類型琳瑯滿目，有粉狀亦有液體。不過，兩者都有可能在清潔洗衣機時，產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

劉敬康指，洗衣機用得愈久，積聚的污垢愈多，亦代表愈來愈多細菌依附衣服，形成臭味。以下為使用洗衣機的4大貼士，有助減少污垢積藏：

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劉敬康指，洗衣機宜每月2次「小洗」，其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑；另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

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