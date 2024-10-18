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馬拉松優惠｜尖沙咀馬拉松開倉大減價　名品運動服飾/波鞋/便服低至2折【內附詳情】

社會

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

尖沙咀馬拉松開倉大減價，名品運動服飾/波鞋/便服低至2折，買3件再享75折。

尖沙咀馬拉松便服及運動名牌開倉啦！此次參與開倉大減價的品牌有Nike, Adidas, New Balance等，全場大量運動服飾、鞋款及配件低至２折出售，買多優惠更多，購買２件商品享額外９折，購買３件商品享額外75折。

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馬拉松優惠｜知名運動品牌2折起售　3件再享75折

馬拉松於尖沙咀海港城舉辦限時展銷會，即日起至10月21日，多個知名運動品牌的服飾、鞋款及便服以最低2折出售，品牌涵蓋Nike, Adidas, Reebok, Converse, New Balance, Columbia 等。

除單品價格優惠外，更有額外多件優惠，購買2件商品享額外9折，購買3件商品享額外75折。

馬拉松優惠｜品類豐富　可供選擇多

此次開倉，除豐富鞋款外，亦有不同功能種類的運動服飾和配飾可供選擇，如運動上衣、女裝運動内衣、衛衣、外套、帽子、背囊、護膝等。

INFO

日期: 即日起至21日

時間: 11am-9pm (10月16-20日)；11am-7pm (10月21日)

地址: 尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (尖沙咀站A出口)

了解更多：海港城展銷集 Harbour City Bazaar

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