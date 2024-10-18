簡約公屋｜房屋局就屯門青福里簡約公屋合約招標　提約1900個單位料明年第4季入伙

▲ （資料圖片）

​房屋局今日（18日）就第3份「簡約公屋」營運及管理服務合約進行招標，並鼓勵有能力和經驗的機構積極參與。該項目位於屯門青福里（即屯門第3A區），提供約1900個單位，預計明年第4季入伙。

與之前兩份合約一樣，營運及管理服務主要包括住戶事務管理、物業管理、日常保養維修，亦涵蓋社會服務，以及管理和營運配套設施等範疇。為推動社會上不同持份者的參與，房屋局歡迎有能力和經驗的服務承辦商投標，包括非政府機構及持有物業管理公司牌照的機構，或是兩者合作。

為確保服務質素，房屋局會根據投標機構的管理能力、相關經驗、過往的服務表現，以及其計劃書內建議的營運和管理模式、提供的社會服務、遷出計劃的可行性、創新和資訊科技的應用等一系列因素作出技術評審，務求令「簡約公屋」的設施和服務切合居民和地區需要，再就投標價格作出綜合評審，選出最合適的機構負責營運「簡約公屋」。

房屋局發言人表示，「簡約公屋」能夠填補短期公營房屋供應不足的缺口，盡快改善居住於不適切居所的市民的生活環境和質素。現時多個項目已全面開展工程。首批位於元朗攸壆路的「簡約公屋」約2100個單位將於明年第1季落成及入伙，其營運及管理服務合約已批予領先管理有限公司——東華三院聯營。第2份「簡約公屋」營運及管理服務合約亦預計快將批出，涉及牛頭角彩興路及彩石里兩個「簡約公屋」項目，分別提供約2290及148個單位，預計明年第2季及2026年第1季入伙。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】