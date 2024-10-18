公屋富戶｜政府推公屋資源獎勵計劃　網民為$3000欲舉報住公屋上司

▲ 政府推公屋資源獎勵計劃，網民為$3000欲舉報住公屋上司。

【施政報告2024/公屋富戶/善用公屋資源獎勵計劃】政府推出實名登記的獎勵機制，以打擊公屋濫用行為。不少網民對$3,000的獎金表示吸引，甚至計劃舉報住公屋的上司，掀起全民變偵探的熱潮！

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公屋富戶｜疑入息超額仍霸公屋

消息一出，有網民在連登討論區即以「公屋篤灰」為題，表示對此獎勵機制感到興趣，並分享公司有幾對夫妻都住公屋，其中更包括樓主上司，隔離組同事等。樓主根據他們的職位大概估計到家庭收入，「兩公婆收入應該接近6萬或超6萬，其實都一定過公屋入息，但唔知點解可以一直住公屋。」

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公屋富戶｜全民變偵探

帖文隨即引發大量留言，網民反應兩極。一些網民認為6萬收入卻能住公屋感到驚訝，亦有人認為無成本舉報值得一試，「見疑即報」、「拎曬佢哋糧單地址先」、「冇成本又可以玩野，仲要查嗰個又唔係你，就算篤咗又唔一定查到，咪篤下囉」、「呢排手緊，袋番一兩萬洗下都好」、「有錢問答遊戲，何樂而不為」。

有網民亦指出，公屋入息上限相對較高，即使舉報未必有效果。「可能交緊雙倍租，住緊嘅入息上限可以好高，3人12萬都可以雙倍租」、「兩個人上限9萬幾，所以兩個人加埋6萬就唔會過，或者有更多人就更高」、「公屋申請資格個限額同富戶政策個限額唔同，相差好遠，如果間屋有三個人住，兩個人做嘢月入加埋要超過$123,700先要交番間屋出嚟，如果兩人住就超過$98,650先要交番間屋」、「咁即係兩公婆，老公係醫生，老婆家庭主婦都可以住公屋」。

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公屋富戶｜保障公屋資源合理使用

房委會在過去兩年已成功收回約5000個被濫用和違反租約的公屋單位，相當於興建一條中型屋邨，顯示出成效顯著。房屋署於明年1月會推出「善用公屋資源獎勵計劃」，舉報濫用公屋的人士可獲獎金3000元，希望透過這獎勵計劃，能夠找出更多濫用個案，進一步保障公屋資源的合理使用。

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公屋富戶｜公屋入息上限

常見的濫用公屋行為包括長期空置單位、分租或轉租、在單位內進行不法活動及將單位用作非住宅用途等。對於公屋富戶，若家庭入息或總資產超過現行入息限額，則需按超出部分繳交倍半租或雙倍租，甚至可能被要求遷出。

以二人家庭為例，入息超過$39,461則需要繳交倍半租金，而超過$59,191，則需要繳交雙倍租金，而若果二人家庭每月入息超過限額五倍的$98,650，或者資產總值限額超過$1,980,000，則需要遷出現居公屋單位，實際金額視乎公屋住戶人數而有所不同。

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