絕處逢生｜末期大腸癌婦失業賣屋山窮水盡　憑1決定竟贏1000萬絕處逢生

【大腸癌／大腸癌症狀】窮途未必末路，絕處亦能逢生！英國一名患末期大腸癌的婦人，為了籌錢醫病負債累累，不惜借錢賣屋還債。就在窮途末路之時，他們意外獲得一筆獎金，總值100萬英鎊，從此逆轉人生。

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天降噩耗｜50歲確診末期大腸癌 賣屋借錢醫病

綜合外媒報道，英國一名婦人Desiree Home在2008年確診第3期大腸癌，當時50歲的她與丈夫Wayne Home育有3名子女。Desiree憶起當時的慘況，直言罹癌後7年的生活如同惡夢。除了因為治療癌症而負擔昂貴的醫藥費，更因為病情反覆，兩度因呼吸衰竭入院，在入住深切治療部11日期間險死。

天降噩耗｜天降橫財絕處逢生 中彩票贏100萬英鎊

兩人在數年間負債累累，亦不幸失業，無可奈何下賣屋還債，且一家人被逼分開生活。直到2014年7月，Desiree收到丈夫來電，指他們中了彩票，Desiree以為僅贏得50萬英鎊獎金，沒想到竟然是雙倍，共贏得100萬英鎊（約1,012萬港元）。

Wayne的來電那一刻仍歷歷在目，當下我知道我們可以重建一些失去的東西，而我們的生活又可以重新啟動！

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天降噩耗｜出書勉勵同路人 記錄夢想成真旅程

獲得巨額獎金後，Desiree積極接受治療，她坦言獎金解決所有經濟上的問題，好讓他們能夠全情投入享受生活，活在當下。當病情受控後，兩人決定運用這筆錢實現願望清單，如到馬爾代夫潛水等。她同時亦籌備出書，好好記錄這趟旅行中的點滴，希望將自身經歷寫下來，勉勵其他同路人，鼓勵大家即使身處人生低谷，仍能抱有希望。

即使在絕望深處，仍能看到希望。

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