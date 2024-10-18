老人味丨年齡愈大愈易散發「老人味」？　醫生拆解4大成因教7招減輕體味

▲ 年齡愈大愈易散發「老人味」？醫生拆解4大成因教7招減輕體味。

【老人味成因／除臭】隨著年齡增加，身體不自覺也會出現異味。有台灣泌尿科醫生就分享老人味4大成因，以及4招預防方法。

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台灣泌尿科醫師施冠偉在Facebook「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」分享，老人味有以下4大成因：

1. 汗液和皮脂分泌較多：隨著年齡增長，皮膚老化後，皮脂腺體活動改變，汗液和皮脂的分泌增加，與空氣接觸氧化，加重異味。

2. 排尿不順、攝護腺肥大：攝護腺肥大是中老年男性常見的排尿困擾。當排尿不順、漏尿狀況發生，有時會合併尿騷味產生。

3. 新陳代謝變差：隨著年紀增加，身體的新陳代謝變差，使角質層累積過厚，若未適時清潔，就會慢慢產生體味。

4. 洗澡頻率變低：有些長輩因為害怕地板濕滑跌倒，減少洗澡次數。或是行動不方便，減少出門次數，也跟著降低洗澡頻率。

至於如何降低「老人味 」發生機率？施冠偉也提出4大改善建議：

1. 維持良好的衛生習慣：選擇透氣性的衣物，減少汗臭味。

2. 解決排尿困擾：若有攝護腺肥大的狀況，經泌尿科醫師評估後，可以透過藥物、手術治療，改善健康狀況和異味產生。

3. 均衡飲食：減少攝取刺激辛辣的飲食，並多補充水分攝取，促進體內代謝。

4. 浴室加裝輔具幫助：可在浴室加裝扶把或洗澡椅，增加洗澡時便利性，也更安全。

老人味丨7大方法減輕老人味

台灣泌尿科醫生顧芳瑜亦曾在其診所網站中撰文指，所謂「老人味」是「隨著年齡增長而出現的身體氣味變化」這種特殊體味的俗稱，而它不限於出現在長者身上。實際上任何人踏入40歲、進入中壯年期後，就有機會因為年紀增長及皮膚老化而出現「老人味」。

他表示，「老人味」通常被形容為混合了油脂、微量啤酒發酵的味道，常見的異味由腋窩或足底散發；另外如果有排尿漏尿的困擾，有時也會合併尿騷味，造成社交上或是行為上的困擾與不便，有些長者或會因此不願出門遠行，進而造成憂鬱。

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