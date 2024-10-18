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親子遊機票｜國泰6大航點機票二人同行優惠　飛東京/大阪來回連稅$2451起【附搶飛攻略】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

國泰6大航點機票二人同行優惠，飛東京、大阪來回連稅$2451起。（經濟日報資料圖片）

【國泰機票/國泰航空/日本機票優惠/平機票】紅葉季又到，不妨來一轉親子賞楓之旅。國泰航空推出機票優惠，由即日起預訂香港出發東京、大阪等地來回機票，享二人同行減$500優惠，出發日期至明年3月31日，即睇詳情！

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國泰機票優惠｜二人同行減$500

國泰航空推出全新機票優惠，國泰會員由即日至10月31日使用優惠碼「MCAWIN2024」預定6大亞洲城市的來回機票，即可享有二人同行減$500優惠。適用航點包括東京（成田）、大阪、曼谷、台北、登巴薩（峇里島）、布吉（普吉島），其中東京來回連稅$2,674起；大阪來回連稅$2,451起。名額僅限5,000個預訂，出發日期至2025年3月31日。

國泰機票優惠｜適用航點

  • 東京（成田）
  • 大阪
  • 曼谷
  • 台北
  • 登巴薩（峇里島）
  • 布吉（普吉島）

國泰機票優惠｜詳情

優惠編號：MCAWIN2024（二人或以上成人同行）
優惠：每個預訂享港幣500元折扣
最後預訂日期：2024年10月31日
出發日期：2024年10月17日至2025年3月31日
旅程類別：來回
客艙級別：商務客艙、特選經濟客艙、經濟客艙
限額：首5,000個預訂
預定網站：【國泰航空網站】

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