親子遊機票｜國泰6大航點機票二人同行優惠 飛東京/大阪來回連稅$2451起【附搶飛攻略】
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【國泰機票/國泰航空/日本機票優惠/平機票】紅葉季又到，不妨來一轉親子賞楓之旅。國泰航空推出機票優惠，由即日起預訂香港出發東京、大阪等地來回機票，享二人同行減$500優惠，出發日期至明年3月31日，即睇詳情！
親子遊機票｜買平機票不只用Skyscanner 網民推介3大網站+用1功能即慳$250
最新影片：
國泰機票優惠｜二人同行減$500
國泰航空推出全新機票優惠，國泰會員由即日至10月31日使用優惠碼「MCAWIN2024」預定6大亞洲城市的來回機票，即可享有二人同行減$500優惠。適用航點包括東京（成田）、大阪、曼谷、台北、登巴薩（峇里島）、布吉（普吉島），其中東京來回連稅$2,674起；大阪來回連稅$2,451起。名額僅限5,000個預訂，出發日期至2025年3月31日。
國泰機票優惠｜適用航點
- 東京（成田）
- 大阪
- 曼谷
- 台北
- 登巴薩（峇里島）
- 布吉（普吉島）
國泰機票優惠｜詳情
優惠編號：MCAWIN2024（二人或以上成人同行）
優惠：每個預訂享港幣500元折扣
最後預訂日期：2024年10月31日
出發日期：2024年10月17日至2025年3月31日
旅程類別：來回
客艙級別：商務客艙、特選經濟客艙、經濟客艙
限額：首5,000個預訂
預定網站：【國泰航空網站】
延伸閱讀｜搭飛機6大衣著禁忌
延伸閱讀｜BB旅行物資Checklist
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：