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施政報告2024｜丘應樺：非強制的士司機學阿拉伯語　即席示範問候語籲司機學習

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，政府只是鼓勵的士司機學阿拉伯語，並非強制。

施政報告2024】施政報告提出開拓中東及東盟旅客客源，包括鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊，商務及經濟發展局局長丘應樺今日（18日）在電台節目表示，政府只是鼓勵的士司機學習阿拉伯語，並非強制要求。

政府消息指或要求在的士內張貼阿拉伯語告示，引來網民熱議討論的士司機是否要學習阿拉伯語。丘應樺強調僅屬鼓勵性質，並非一項要求，的士司機可用英語與多數中東旅客交流，毋須懂得如何講阿拉伯語，他又說學習語言並不簡單，「如果的士司機同業是有興趣，也可以嘗試一下」，鼓勵司機嘗試學習較普通的用語，例如問候語、多謝等。

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施政報告提出鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊。（資料圖片）

施政報告2024｜丘應樺示範阿拉伯語

曾到中東公幹的丘應樺更在節目上即席示範講兩句阿拉伯語，「他們一見面，就有一句叫做Assalamu Alaikum，意思是『願你平安、安寧、祝福你』，那你就回答Wa Alaikum Assalam。」

丘應樺又說，政策原意是吸引中東投資及旅客，機管局及旅發局未來或會配合在機場與景點張貼阿拉伯語指示，並呼籲業界增加相應配套，例如酒店業可增設區域或房間供穆斯林祈禱，並提供麥加方向朝拜的指示，餐飲業界亦可增加清真食肆的規模。

丘應樺說，政府只是鼓勵的士司機學習阿拉伯語。（資料圖片）

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