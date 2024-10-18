靚媽精明眼｜眼鏡88名牌眼鏡及太陽眼鏡開倉大減價 Prada/Chloé/Burberry低至$50起
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【眼鏡88/名牌太陽眼鏡/名牌眼鏡優惠】臨近轉季，到處都是減價和折扣優惠。眼鏡88名牌眼鏡即日起至10月30日於葵涌開倉大減價，大量國際品牌眼鏡及太陽眼鏡優惠價$50起，趁還有貨趕緊以震撼低價買走！
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眼鏡88即日起至10月30日於葵涌九龍貿易中心JOY@KCC進行開倉清貨優惠，逾50個國際名牌精選鏡架及太陽眼鏡，包括Burberry、Calvin Klein、Chloé、Emporio Armani、FERRAGAMO、Giorgio Armani、GUCCI、HUGO BOSS、Kate Spade、Montblanc、Nike、Oakley、Prada、Ray-Ban等，款式超過400款，優惠價低至$200起。
活動期間亦會提供一系列精選眼鏡配件及精品，低至$10起！當中限定優惠更包括：$99選購寶麗萊外掛式太陽眼鏡、$100選購韓國製可換式寶麗萊運動太陽眼鏡，以及運動品牌服飾半價優惠發售。任何消費後即可憑電子換領券，換領精美禮品乙份 (數量有限，換完即止)。
眼鏡88開倉詳情
日期：即日起至10月30日
營業時間：星期一至五：上午10:00 - 下午7:00
星期六：上午9:30 - 下午6:00
星期日及公眾假期休息
地址：葵涌葵昌路51號九龍貿易中心JOY@KCC 2樓部份位置 (東海堂側路口入)
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