親子旅遊｜酒店前員工揭開不為人知的噁心秘密　入住酒店房4種物品千萬勿用

▲ 前酒店員工警告4種酒店物品絕對不要使用，真相遠比想像中更嘔心。(iStock圖片)

【親子旅遊/旅行禁忌/酒店禁忌】出門旅遊入住酒店，不少人擔心毛巾、浴缸骯髒而避免使用，然而有前酒店員工於社交平台爆料，呼籲不要使用4種酒店物品，真相遠比想像中更嘔心。

據外國傳媒《LADbible》報道，曾於酒店任職行銷工作，現任模特兒的安琪拉（Angela Riihiluoma），早前在社交平台TikTok分享兩段影片。影片中，她引述一名於酒店工作長達20年的前同事，告知她一些酒店不為人知的秘密，並警告旅客若然入住酒店，某些東西千萬不要使用。

酒店秘密｜入住酒店房4種物品千萬勿用

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1. 咖啡機或熱水壺

安琪拉在片中首先提及咖啡機或熱水壺，她指出，不少客人喜歡將它當作尿壺使用，故此不論你如何熱愛咖啡，千萬不要使用咖啡機。

2. 玻璃杯

酒店清潔員工在整理客房時，根本沒有太多時間可以打掃，他們通常只會使用清潔劑稍作擦拭，而非真正拿去沖洗清潔。

3. 冰桶

安琪拉在第二段影片中提及，除非看到冰桶內塑膠襯墊，否則最好也不要用。她解釋，不少房客喜歡把冰桶當作專屬的嘔吐桶、尿桶。

4. 床鋪最上層的被套

安琪拉指出，床上最上層的被套一般不會清洗，建議入到酒店房間，應立即「把它拿下來，然後丟到地上！」

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酒店秘密｜房內一定要穿著襪子或拖鞋

除此以外，安琪拉更分享入住酒店小貼士，她建議，房客在房間內一定要隨時穿著襪子或拖鞋，全因飯店不會清洗地下。同時，進入浴室盥洗時，應穿著自帶的拖鞋，「很明顯的，一邊淋浴一邊小便是很常見的事情」。

酒店秘密｜同行認同：真的從不洗被只洗床單

影片曝光後，網民們紛紛驚嘆「我再也不敢住飯店了」、「我還是睡車上好了」，亦有酒店員工贊同安琪拉的說法，「這是真的，我在一間飯店工作，他們從不洗被子，只洗床單」、「我曾在飯店工作過幾年，可以證實玻璃杯的事情，還有千萬別用被子！」，但也有部分網友反駁「不是所有飯店都這麼不衛生」。

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