港鐵阿伯｜阿伯約戰後生仔車廂MMA被乘客制止　港漂目擊：東鐵線在香港是傳奇鐵路線

▲ 阿伯單挑後生仔乘客合力制止，港漂目擊：東鐵線在香港是傳奇鐵路線。

近日，一名港漂於小紅書上傳一段視頻，指港鐵東鐵綫車廂内，一名阿伯與年輕男子發生爭執，其間不斷挑釁爆粗，揚言「同你隻揪！打死你啊同你講」。

當時，多名乘客擋住阿伯力勸停手，但年輕男子未因此畏懼罵回名伯後，於是阿伯又回罵氣焰更勝，隨後衆人下車，港鐵工作人員介入。當中，有網民留言：「古惑佬之重出江湖-大鬧東鐵線」。

港鐵吸煙女｜港鐵旺角站黑衣女疑吸煙 路人吸二手煙被嗆咳嗽

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港鐵阿伯｜阿伯單挑後生仔乘客合力制止

一個港漂上傳港鐵車廂内爭執影片，並附文「香港東鐵線又來...開幕雷擊」。影片可見，港鐵車廂内1名阿伯與年輕男子已發生爭執，阿伯朝男子吼道「我唔同你講嘢！同你隻揪！」，並試圖靠近年輕男子，但多名女士阻擋，勸其冷靜；阿伯反復向男子呵道「同你隻揪！隻揪！」。

阿伯被衆人勸阻後，再次向年輕男子罵道「同我打？打死你啊同你講！」，年輕男子反嗆「都聞到棺材香啦」，阿伯情緒更甚，欲對男子動手，被再次攔下。影片最後，港鐵工作人員介入，衆人下車，阿伯於月台仍在繼續怒駡。

樓主並寫：「東鐵線在香港是很『傳奇』的1條鐵路線，今晚親身體驗，果然名不虛傳」。

港鐵阿伯｜阿伯醉酒 東鐵車廂大打出手

發帖人補充道，阿伯有動手打人，「當時我舉起手機的時候，他們已經對峙上了。之前那個大叔還打人，我來不及拍到」；並稱阿伯可能醉酒，「我行入地鐵就睇到個阿叔面红嗮，我估可能系飲咗酒」。

港鐵阿伯｜網民笑稱：東鐵綫是個神奇的地方

網民指責大叔行爲離譜，「一把年紀隻抽？」、「幾十歲人仲隻乜x抽」、「唔好啦阿伯」、「現在老人都很凶，倚老賣老」、「越勸佢越似打咗雞血」，並紛紛稱讚在場阻止雙方衝突的女士，稱：「勸架的女士很勇敢」。

同時也有不少人表示這種場景見怪不怪，「有乜出奇？」、「港深線總有人吵架」、「東鐵線無時無刻在吵架」、「東鐵線怎麽和其他線路這麽不一樣？」。

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