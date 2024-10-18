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深圳賞花2024︱深圳10大秋天賞花熱點　親子睇粉紅芒草+落羽杉【附交通+花期】

親子好去處

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

深圳10大秋天賞花熱點，親子睇粉紅芒草+落羽杉，附交通及花期。

【深圳賞花2024/深圳親子遊/深圳】秋風起賞花期，想起睇紅葉很多人都會想起元朗大棠，但人潮極多，近日不少人會北上深圳看花，不至紅葉、還有粉紅芒草、稻田、落雨羽、蘆葦、異木棉等美景，TOPick就推薦深圳10大賞花熱點，供大家參考。

深圳賞花2024︱粉紅芒草打卡景點

1.石岩濕地公園陌上花公園

10月是粉紅芒草的季節，花期大約會持續一個月，陌上花公園的粉紅芒草面積很大，分開幾片區域種植，找找角度就可以拍到無人的背景，粉紅芒草在「躬耕地」，公園太大別走錯，還有藍雪花、紅黃雞冠花，去一次可以拍三個花海！

交通:地鐵6號線官田站D出口需要轉公車，步行約400公尺至寶燃油站轉乘公車M310路（或M257）到「任達山莊2」站下車往回走幾步路即公園入口
最佳賞花期:9月中-11月中
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深圳賞花2024︱粉紅芒草打卡景點

2.紅花山公園

交通:深圳地鐵6號線紅花山站C出口到地面轉左，直走，過斑馬線，左行便到紅花山公園入口
最佳賞花期:9月中-11月中
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深圳賞花2024︱落羽杉打卡景點

3.蓮花山公園

每年十二月底到一月，都是落羽杉最佳賞花期，蓮花山的落羽杉主要集中在蓮花湖和漾日湖畔。漾日湖在蓮花山公園東南角，蓮花村地鐵站D出口出來走進公園幾分鐘就能看到。打卡小tips日落時落羽杉看起來是最黃最紅。

交通：地鐵3/10號線蓮花村站D出口步行5分鐘
地址：廣東省深圳市福田區紅荔路6030號（兒童醫院對面）蓮花山公園漾日湖
最佳賞花期:12月底-1月底
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深圳賞花2024︱落羽杉打卡景點

4.洪湖公園

洪湖公園是深圳開30+年的老公園，這裡的落雨杉分佈在南半區湖畔，綿延約2km，是華南地區種植規模最大的落葉杉群落。園區的落葉杉鵝黃、金黃、棕紅都有，漫步其中，彷彿置身在油畫世界。

交通7號線「洪湖站」A出口步行300m（出站右轉上天橋，再往下走）
地址：深圳市羅湖區文錦北路2023號
最佳賞花期:12月底-1月底
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深圳賞花2024︱落羽杉打卡景點

5.恩上水庫（人少之選）

蓮花山和仙湖的落羽杉人好多，恩上水庫是人少之選，這裡隱藏著落羽杉林，猶如童話森林，只是交通有點不便，不過如果想拍美照，一定是首選！

交通:1.搭計程車到「恩上半山景區」，走上水庫約30分鐘，水庫走一圈就能找到落羽杉林。
2.海山地鐵C出口/計程車導航到恩上水庫，走到水庫約一個鐘。沿途可以看其他風景。
3.週末假日有接駁巴士！直接到網紅大草坪，走到水庫只需十幾分鐘，可先在微信小程序京僑巴士購票，每票6元。
最佳賞花期:12月底-1月底
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深圳賞花2024︱落羽杉打卡景點

6.仙湖植物園

仙湖植物園勝在交通方便，不過就遊客多，而且要買門票。觀落羽杉路線攻略：到了仙湖植物園以後，在門口坐植物園的遊覽車，車費3元，在終點站天上人間下車。下車以後先回頭去天山人間的小湖邊看停著船的詩意落羽杉，導航「水生園」，沿著湖邊右手邊的小路走，可以步行最少看到最多的落羽杉，走到水生園，這裡是落羽杉最美最密集的位置。

交通：搭乘地鐵2號線至仙湖路C2出口步行10分鐘可到達仙湖植物園大門口
地址：廣東省深圳市羅湖區仙湖路160號
門票：15元。園內交通車3元。
最佳賞花期:12月底-1月底
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深圳賞花2024︱落羽杉打卡景點

7.荔枝公園

荔枝公園的落葉杉位置在西門附近的湖邊、月橋旁，這裡的落羽杉不多，不像蓮花山、洪湖公園那麼密集，但是勝在有廊橋和亭台作伴，多了一些古典韻味。

交通：地鐵3號線/9號線紅嶺站A/E/F口均可到達公園
地址：深圳市福田區華強北街道紅嶺中路1001號
最佳賞花期:12月底-1月底
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深圳賞花2024︱蘆葦打卡景點

8.福田紅樹林生態公園

蘆葦湖的位置，從福田紅樹林生態公園正門進來以後，沿著左手邊的小路走，右邊會經過自然教育中心和紅雨湖。過了自然教育中心再一直往前走，也就是朝著西南方向，就能在右手邊發現長滿蘆葦的湖畔了。沿著蜿蜒的小路再往前走，會一直看到長著蘆葦的小湖。

交通：益田地鐵站D出口步行15分鐘
地址：福田區新洲路與福榮路交叉口旁
最佳賞花期:11月底-12月
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深圳賞花2024︱異木棉打卡景點

9.觀瀾河濕地公園河畔

觀瀾河兩畔開滿異木棉，粉紅色很美。賞花路線建議：東南門左側進入觀瀾河棧道的，往裡一直走15分鐘就可看到成片的粉紅色花。

交通:4號清湖北地鐵站步行10分鐘
地址：龍華區萊丁·清湖農夫批發市集(東南門)
最佳賞花期:11月底-12月初
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深圳賞花2024︱稻田打卡景點

10.光明小鎮歡樂田園

能一次過看秋日稻田和向日葵，園內遊玩記得防蚊蟲防曬，向日葵花海靠近2號停車場，搭小火車觀光、豐收露營活動、玩樂設施、蔬果採摘、釣魚等（需付費），另外可品嘗光明三寶乳鴿、牛初乳、粟米。

交通：6號線支線「圳美站」A1出口（步行800公尺到西門、步行1.4公里到北門）
地址：深圳光明歡樂田園
最佳賞花期:11月-12月
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