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名校媽媽｜張寶兒帶袁咕碌返Playgroup　學霸港姐出身傳統名校狀元輩出

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張寶兒夫婦帶兒子返playgroup。

【張寶兒/兒子袁咕碌】不少家長安排1至2歲幼兒至上Playgroup，希望藉著音樂、體能及感官等遊戲，刺激和促進幼兒的認知和大小肌肉發展，星級爸媽張寶兒跟袁偉豪日前就帶11個月大兒子去Playgroup！

張寶兒與袁偉豪於2020年結婚，去年11月迎來兒子「袁咕碌」袁晞祐，夫婦倆不時於社交網分享湊仔日常。日前張寶兒上載兒子首次上Playgroup的短片兼寫道：「袁咕碌報到今日份運動量達標。」不少網民大讚「袁咕碌」呆萌樣子超得意。

贏在起跑線｜張寶兒袁偉豪兒子富貴BB房曝光　星級BB床售5位數連雷神都用

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新手媽媽張寶兒｜5個月大開始親子共讀

雖然「袁咕碌」只得11個月，不過張寶兒已培養愛兒閱讀的習慣，她曾拍片分享親子共讀的好處：

看書是一個很需要培育的習慣，人是不會懂得自動自覺去閱讀，一定要透過別人教導才學懂去閱讀，從而透過閱讀去學習。

在袁咕碌很年幼時，張寶兒已培養兒子閱讀興趣：「首先要讓他們明白書是甚麼樣的結構，有了袁咕碌之後，我才明白書籍有那麼多不同種類。」

張寶兒續說，袁咕碌3個月大前主要看黑白卡，4至5個月大時就看「布書」，因為質地柔軟不易弄傷BB，「去到5個月大左右時，袁咕碌真的開始對書有興趣，第一本令他有反應的書籍是《Mickey and his friends》，見到書中的唐老鴨我就扮牠叫聲，又試過扮米奇。」

另外臨睡前張寶兒陪袁咕碌睇書，她說：「夜讀的時候我們會相對平和，不會那麼興奮，但我會照樣讀出書中的台詞，中文抑或英文並非大問題，最重要是閱讀時聽慣了那種語言，BB就習慣了那重音頻，令這階段的他學懂聽和發音。」

新手爸媽｜張寶兒產後8天全身出滿紅疹 中醫拆解產後皮膚4大徵狀與對策

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新手媽媽丨學霸港姐出身名校

16年港姐張寶兒原來擁有著高學歷，她畢業於名校聖保羅男女中學，於2009年中學會考考獲25分佳績，其後前往英格蘭的協和學院（Concord College）升學，並以「2A*1A」的優異成績完成英國高考課程。

2011年，張寶兒在倫敦大學學院主修人文地理，之後於賓夕法尼亞大學沃頓商學院修讀工商管理碩士課程，認真好學不倦！

聖保羅男女中學被家長譽為神校。（經濟日報圖片）

名校港姐｜張寶兒畢業於聖保羅男女中學

聖保羅男女中學是位處中西區的傳統直資名校，由聖公會於1915年創立，至今超過100年，該校以英文為主要的教學語言，並致力推動學生的「兩文三語」，中一至中三全面採用普通話教授中國語文。

另外學校設有游泳池、體育館及演講廳之外，並設有學生宿舍，可提供約80個宿位，除了張寶兒外，名人李澤鉅、李澤楷及歌手側田均是校友。

於今年的IB放榜日，聖保羅男女中學共誕生1名45分IB狀元，以及11名44分IB榜眼，包括森美女兒梁曦童，成績斐然。

最新影片：

童學園
校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

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